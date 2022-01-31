Захід працює не на нас: Резніков невдоволений "нагнітанням" навколо вторгнення РФ

Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що інформаційне нагнітання навколо можливого вторгнення Росії в Українує частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню LB.ua.

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На думку Резнікова, повідомлення про скорочення кількісного складу в посольствах чи виїзд сімей співробітників — "це робота не на нас з вами", а на внутрішній ринок, на внутрішнього громадянина, бо це є внутрішній порядок денний.

"Не забувайте, що у США восени вибори до головного законодавчого органу. Політична конкуренція між двома основними силами вже розпочалася. І демонстрація особливої підтримки України, проактивна позиція важлива не лише для нас із вами, не лише для зовнішнього світу", – заявив міністр.

Резніков додав, що на користь багатьох держав "тримати Україну на перших сторінках", оскільки "геополітика — велика шахівниця".

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"Так ось, ми з вами сьогодні — кілька клітинок на тій шахівниці. Але грають у шахи не два гравці, а більше. А медіа реагують, бо це стало трендом — вони зайшли в цей шлях і не можуть із нього вийти, бо треба, щоб споживач заходив на сторінку, клацав, дивився, читав", – сказав голова Міноборони.

Водночас Резніков підтвердив, що дані країн Заходу про концентрацію російських військ біля українських кордонів відповідають дійсності, але це не означає, що РФ неодмінно піде на нове вторгнення.

"Дані у нас однакові. Оцінки справді різні… Переляк — одна з найпотужніших емоцій, коли людиною легко маніпулювати. А ось мета маніпуляції та результат, який прагнуть із цього приводу отримати, у кожної країни свої. Ще раз повторюю: ми є об'єктом уваги багатьох внутрішніх порядків денних. Це означає, що ми повинні мати холодну голову, мудро оцінювати факти, порівнювати їх з даними інших розвідок. Але оцінку ми даємо самі, бо ведемо цю війну вже восьмий рік", – підсумував він.

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Загроза вторгнення РФ в Україну