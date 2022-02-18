Германия перебросила самолеты поближе к Украине

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Немецкие истребители Eurofighter прилетели на военную авиабазу в Румынию.

Об этом сообщает на своей странице в Twitter ВВС Германии.

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Зачем прибыли

Как сообщается, три истребителя Eurofighter и приблизительно 60 военнослужащих будут выполнять миссии по охране воздушного пространства в течение следующих трех недель.

При этом военно-воздушные силы Германии и Великобритании уже выполняли аналогичные задачи в Румынии в 2021 году.

Они будут размещены на авиабазе Михаил Когэлничану в Черном море, куда ранее были направлены около 1000 американских военнослужащих.

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Кто еще перебрасывает войска

Как стало известно, Берлин принял решение перебросить своих военных и технику к ближайшим соседям агрессора. Первая группа из 130 солдат и 60 транспортных средств прибыла в Литву в четверг, 17 февраля, доставив почти половину запланированного подкрепления для размещенной здесь боевой группы НАТО.

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Интересно, что переброска немецких военных в Литву произошла на следующий день после визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву, где на совместном брифинге с президентом РФ Владимиром Путиным он заявил, что Украину на данный момент не ждут в НАТО.

16 февраля правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

Напомним, Министерство обороны Великобритании опубликовало свою карту вторжения российских войск в Украину. Также пошаговый план нападения России на Украину озвучил 17 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен во время экстренного заседания Совета безопасности ООН.

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