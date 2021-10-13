"Это только первый шаг": Стефанчук заявил, что будет после закона об олигархах

Стефанчук собирается окончательно разобраться с деолигархизацией. Коллаж "Сегодня"

Верховная Рада планирует быстро решить проблему с разблокированием закона об олигархах и потом перейти к формированию другого законодательства, в частности антитрастового и урегулирования вопроса политических партий.

Об этом рассказал на брифинге спикер парламента Руслан Стефанчук.

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Напомним, после принятия законопроекта №5599 депутаты подали в Раду 12 проектов постановлений об отмене принятия документа, чем заблокировали возможность передачи его на подпись спикеру и президенту.

"Давайте сначала отклоним 12 постановлений. Думаю, все видели позицию на саммите Украина-ЕС о том, что они поддерживают этот законопроект. Думаю, мы не будем цепляться за какие-то "закарлючки" в Регламенте, найдем правильное решение, потому что для нас важно, чтобы этот закон заработал", – сказал он.

Стефанчук также прокомментировал любопытный момент: кто же все-таки должен подписать закон об олигархах – он или Дмитрий Разумков, который был в должности спикера на момент принятия документа.

"Подписывает глава Верховной Рады. Такой ситуации еще не было. Думаю, мы найдем вариант. В истории Верховной Рады был только один законопроект, который не был подписан главой ВР. Я очень не хотел бы, чтобы появлялись и другие", – заявил спикер парламента.

Он подчеркнул, что депутаты могут, конечно, цепляться за какие-то нюансы и рассказывать, что что-то нельзя, но современные реалии требуют действий.

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"Мы должны сделать все, чтобы этот первый шаг (разблокировки закона об олигархах) был сделан и дальше перешли к формированию другого законодательства: антитрастового, законодательства, которое регулирует вопрос политических партий, чтобы снизить влияние от олигархов… Поэтому я думаю, что после отклонения 12 постановлений мы обязательно рассмотрим, как этот вопрос правильно решить", – резюмировал Стефанчук.

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Что не так с деолигархизацией

Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, которые подавались к этой статье, автоматически считались отклоненными.

Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом законе оказалось, что определять человека олигархом должен и СНБО, и НАПК (правка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.

На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.

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