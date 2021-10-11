Стефанчук не может подписать закон об олигархах. "Слуг" собирают в Раду

Стало известно, чем в первую очередь займется парламент под председательством нового спикера

Повестка дня на будущую неделю сформирована / Коллаж "Сегодня"

На следующей пленарной неделе, которая пройдет с 19 по 22 октября с новым спикером Верховной Рады, в планах монобольшинства в первую очередь разблокировать процесс подачи на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому законопроекта №5599 – Закона об олигархах, принятого 23 сентября.

Об этом сообщила на своем телеграм-канале пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.

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Скандальные законопроекты

"В планах монобольшинства сосредоточиться на работе по следующим направлениям – рассмотреть 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют Председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку подписать закон об олигархах и передать его на подпись Президенту", – написала Палийчук.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5599 об олигархах во втором чтении 23 сентября. Этот закон определяет, кто будет подпадать под такой статус, появится реестр олигархов и придется декларировать контакты с ними. Соответствующий документ поддержали 279 народных депутатов.

Венецианская комиссия запросила на изучение текст документа в редакции, принятой Верховной Радой 23 сентября, для изучения и подготовки соответствующего заключения. Этого заключения пока нет.

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Между тем из-за своей позиции по способу принятия данного законопроекта с нарушением регламента первый номер в предвыборном списке "Слуги Народа" Дмитрий Разумков 7 октября лишился кресла спикера.

Повышение налогов

Согласно сообщению, также народные депутаты намерены утвердить по специальной процедуре ресурсный законопроект №5600.

Этот законопроект касается повышения налогов, против чего выступают многие бизнесмены и эксперты. В частности, предлагается повысить рентную платы за добычу железной руды. Повышение налогов, по расчетам разработчиков законопроекта принесет в бюджет дополнительно 50 млрд грн в год.

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К стандартам ЕС

Во время уже запланированного внеочередного заседания парламента хотят принять законопроекты:

№4554 о безопасном детское питание в соответствии со стандартами ЕС;

№3680-д по упрощению процедур экспертизы, регистрации сортов растений и обращения семян;

№0112 – ратификация Гарантийного соглашения "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация Укрпочты)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком;

№0124 о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Правительством Королевства Дании об избежании двойного налогообложения.

А еще утвердить законы, необходимые для усиления сотрудничества с МВФ: