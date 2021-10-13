"Це тільки перший крок": Стефанчук заявив, що буде після закону про олігархів

Стефанчук збирається остаточно розібратися з деолігархізацією. Колаж "Сьогодні"
Верховна Рада планує швидко вирішити проблему з розблокуванням закону про олігархів і потім перейти до формування іншого законодавства, зокрема антитрастового і врегулювання питання політичних партій.
Про це розповів на брифінгу спікер парламенту Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, після прийняття законопроєкту №5599 депутати подали в Раду 12 проєктів постанов про скасування прийняття документа, чим заблокували можливість передачі його на підпис спікеру і президенту.
"Давайте спочатку відхилимо 12 постанов. Думаю, всі бачили позицію на саміті Україна-ЄС про те, що вони підтримують цей законопроєкт. Думаю, ми не будемо чіплятися за якісь "закарлючки" в Регламенті, знайдемо правильне рішення, тому що для нас важливо, щоб цей закон запрацював", – сказав він.
Стефанчук також прокоментував цікавий момент, хто ж все-таки повинен підписати закон про олігархів – він чи Дмитро Разумков, який був на посаді спікера на момент прийняття документа.
"Підписує голова Верховної Ради. Такої ситуації ще не було. Думаю, ми знайдемо варіант. В історії Верховної Ради був тільки один законопроєкт, який не був підписаний головою ВР. Я дуже не хотів би, щоб з'являлися й інші", – заявив спікер парламенту.
Він підкреслив, що депутати можуть, звичайно, чіплятися за якісь нюанси і розповідати, що щось не можна, але сучасні реалії вимагають дій.
"Ми повинні зробити все, щоб цей перший крок (розблокування закону про олігархів) був зроблений і далі перейшли до формування іншого законодавства: антитрастового, законодавства, яке регулює питання політичних партій, щоб знизити вплив від олігархів... Тому я думаю, що після відхилення 12 постанов ми обов'язково розглянемо, як це питання правильно вирішити", – резюмував Стефанчук.
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Що не так з деолігархізацією
- По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.
- По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.
- Наступного дня після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.
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