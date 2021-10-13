"Це тільки перший крок": Стефанчук заявив, що буде після закону про олігархів

Стефанчук збирається остаточно розібратися з деолігархізацією. Колаж "Сьогодні"

Верховна Рада планує швидко вирішити проблему з розблокуванням закону про олігархів і потім перейти до формування іншого законодавства, зокрема антитрастового і врегулювання питання політичних партій.

Про це розповів на брифінгу спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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Нагадаємо, після прийняття законопроєкту №5599 депутати подали в Раду 12 проєктів постанов про скасування прийняття документа, чим заблокували можливість передачі його на підпис спікеру і президенту.

"Давайте спочатку відхилимо 12 постанов. Думаю, всі бачили позицію на саміті Україна-ЄС про те, що вони підтримують цей законопроєкт. Думаю, ми не будемо чіплятися за якісь "закарлючки" в Регламенті, знайдемо правильне рішення, тому що для нас важливо, щоб цей закон запрацював", – сказав він.

Стефанчук також прокоментував цікавий момент, хто ж все-таки повинен підписати закон про олігархів – він чи Дмитро Разумков, який був на посаді спікера на момент прийняття документа.

"Підписує голова Верховної Ради. Такої ситуації ще не було. Думаю, ми знайдемо варіант. В історії Верховної Ради був тільки один законопроєкт, який не був підписаний головою ВР. Я дуже не хотів би, щоб з'являлися й інші", – заявив спікер парламенту.

Він підкреслив, що депутати можуть, звичайно, чіплятися за якісь нюанси і розповідати, що щось не можна, але сучасні реалії вимагають дій.

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"Ми повинні зробити все, щоб цей перший крок (розблокування закону про олігархів) був зроблений і далі перейшли до формування іншого законодавства: антитрастового, законодавства, яке регулює питання політичних партій, щоб знизити вплив від олігархів... Тому я думаю, що після відхилення 12 постанов ми обов'язково розглянемо, як це питання правильно вирішити", – резюмував Стефанчук.

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Що не так з деолігархізацією

По-перше, закон у другому читанні приймали зі скандалом: депутатам відмовили в розгляді всіх їхніх поправок і голосували лише комітетські. Для цього "слуги народу" підтримали спрощену процедуру розгляду: комітет, проаналізувавши весь законопроєкт і кожну статтю, виклав документ у своїй редакції у вигляді поправки; під час голосування за цю поправку вся решта поправок депутатів, які подавалися до цієї статті, автоматично вважалися відхиленими.

По-друге, через таку процедуру голосування сталася правова колізія: у статті про те, хто буде вести реєстр олігархів, випадково врахували зайві поправки і в підсумковому законі виявилося, що визначати людину олігархом повинні і РНБО, і НАЗК (поправка Разумкова), хоча спочатку мала тільки РНБО. Депутати навіть заговорили, що закон будуть переголосовувати.

Наступного дня після прийняття закону перший віцеспікер Ради Руслан Стефанчук під стенограму заявив про допущені помилки і попросив їх виправити: "Веніславський у деяких місцях говорив "поправка 654, 756". Ми подивилися, а в стенограмі поставили кому. Користуючись своїм, як депутата, правом вказувати на неточності, я зазначив, що там не кома, а тире (повинно бути 654-756). От і все! Це ніяк не впливає на результати голосування". За його словами, після виправлення, поправки Разумкова про НАЗК нібито вже немає в законі.

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