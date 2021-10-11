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Стефанчук не може підписати закон про олігархів. "Слуг" збирають в Раду

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 жовтня, 21:58
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Стало відомо, чим насамперед займеться парламент під головуванням нового спікера
Порядок денний на наступний тиждень сформовано / Колаж "Сьогодні"
Порядок денний на наступний тиждень сформовано / Колаж "Сьогодні"

На наступному пленарному тижні, який пройде з 19 по 22 жовтня з новим спікером Верховної Ради, в планах монобільшості насамперед розблокувати процес подачі на підпис президенту України Володимиру Зеленському законопроекту №5599 – Закону про олігархів, прийнятий 23 вересня.

Про це повідомила на своєму телеграм-каналі прес-секретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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Скандальні законопроекти

"У планах монобільшості зосередитися над роботою за такими напрямками: розглянути 12 проектів блокуючих постанов, які не дозволяють Голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку підписати закон про олігархів і передати його на підпис Президенту", – написала Палійчук.

Нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон №5599 про олігархів у другому читанні 23 вересня. Цей закон визначає, хто буде підпадати під такий статус, з'явиться реєстр олігархів і доведеться декларувати контакти з ними. Відповідний документ підтримали 279 народних депутатів.

Венеціанська комісія запросила на вивчення текст документа в редакції, прийнятій Верховною Радою 23 вересня, для вивчення і підготовки відповідного висновку. Цього висновку поки немає.

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Тим часом через свою позицію щодо способу прийняття даного законопроекту з порушенням регламенту перший номер у передвиборчому списку "Слуги народу" Дмитро Разумков 7 жовтня позбувся крісла спікера.

Підвищення податків

Згідно з повідомленням, також народні депутати мають намір затвердити за спеціальною процедурою ресурсний законопроєкт №5600.

Цей законопроєкт стосується підвищення податків, проти чого виступають багато бізнесменів і експерти. Зокрема, пропонується підвищити рентну плату за видобуток залізної руди. Підвищення податків, за розрахунками розробників законопроекту, принесе в бюджет додатково 50 млрд грн на рік .

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До стандартів ЄС

Під час вже запланованого позачергового засідання парламенту хочуть прийняти законопроекти:

  • №4554 про безпечне дитяче харчування відповідно до стандартів ЄС;
  • №3680-д щодо спрощення процедур експертизи, реєстрації сортів рослин і звернення насіння;
  • №0112 – ратифікація Гарантійної угоди "Логістична мережа (Модернізація і цифровизация Укрпошти)" між Україною та Європейським інвестиційним банком;
  • №0124 про внесення змін до Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування.

А ще затвердити закони, необхідні для посилення співпраці з МВФ:

  • №5459-1 – про приведення статусу НАБУ у відповідність до вимог Конституції;
  • №5850, 5852 та 5853 – по реформуванню банківської сфери та посилення незалежності НБУ.

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