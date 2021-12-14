"Это будет катастрофа": пожертвует ли Байден Украиной, чтобы угомонить Путина

США не будут воевать с Россией, но и без защиты Украину не оставят. Фото: коллаж "Сегодня"

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным президент США Джо Байден заявил, что Америка не будет отправлять свои войска в Украину в случае вторжения РФ, а направит свою армию для защиты Европы и стран НАТО. В то же время американский лидер пообещал поговорить о возможных гарантиях безопасности, которых потребовала Россия. Но упомянул, что речь идет не об Украине и ее праве на членство в Альянс.

Что сказал Байден

О том, что Америка не будет отправлять свои войска в Украину в случае вторжения России, президент США заявил на пресс-конференции в Белом доме в субботу, 11 декабря.

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"Такие планы никогда не рассматривались. Если это произойдет, мы сочтем необходимым направить больше американских и натовских войск на восточный фланг, во все те страны НАТО, перед которыми у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения России", – сказал Байден.

При этом президент США добавил, что он пригрозил Путину "разрушительными последствиями для экономики" в случае нападения России на Украину.

Джо Байден: "Америка не будет отправлять свои войска в Украину в случае вторжения России". Фото: пресс-служба Белого дома

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Договоренности с Путиным

Старший научный сотрудник Центра политики безопасности (США), экс-советник Владимира Путина Андрей Илларионов уверен, что президенты России и США на переговорах 7 декабря решали судьбу европейской безопасности в ущерб безопасности Украины. Об этом он заявил в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24.

По мнению Илларионова, Путин и Байден пытаются создать второе "Мюнхенское соглашение". Он напомнил, что в 1938 году в Мюнхене Германия и Италия договорились с Францией и Великобританией относительно мира в Европе. Ради того, чтобы избежать войны, Гитлеру передали Судетскую область Чехословакии. Однако Вторая мировая война все равно началась.

"Это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена. И мы видим, что произошло предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами о формировании байденско-путинского альянса против Украины", – сказал эксперт.

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Андрей Илларионов: "Путин и Байден пытаются создать второе "Мюнхенское соглашение". Фото: Delfi.lt

Что говорят в США

В то же время в Госдепартаменте США опровергли информацию о каких-либо договоренностях между главами государств.

"Президент Соединенных Штатов Джо Байден не заключал никаких соглашений и не делал никаких уступок в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным по ситуации с Украиной", – заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

9 декабря президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которого также заверил, что в его разговоре с Путиным не было тем о компромиссах по поводу Украины.

Разговор президентов длился более 1,5 часа. Фото: коллаж "Сегодня"

Военная помощь на паузе

Тем временем, несмотря на то, что российские войска находятся на границе с Украиной и угроза вторжения все еще существует, Германия заблокировала закупку Украиной оружия через механизмы НАТО.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Financial Times.

По его словам, правительство ФРГ наложило вето на покупку Украиной винтовок для борьбы с беспилотниками и антиснайперских систем через Агентство поддержки и закупок НАТО. Однако по первому пункту Германия уступила, сочтя его нелетальным.

"Это очень несправедливо", – сказал глава Минобороны.

Алексей Резников: "Германия заблокировала закупку Украиной оружия через механизмы НАТО" / Фото: Facebook

В то же время в Белом доме отложили одобрение пакета дополнительной военной помощи Украине на сумму в 200 млн долларов. Как сообщает телеканал NBC, отсрочка была сделана для того, чтобы дать больше времени на дипломатические усилия по разрядке напряженности между Украиной и Россией.

Дипломатический шаг

Политолог Игорь Петренко считает, что приостановка военной помощи действительно является необходимым дипломатическим шагом.

"Не исключаю, что этот вопрос Путин обсуждал с Байденом на переговорах. Москва воспринимает военную помощь Запада, как подталкивание Украины к эскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Вероятно, таким образом США решили снизить градус напряжения", – объясняет "Сегодня" Петренко.

Эксперт также отмечает, что на пресс-конференции Байден дал понять, что США не будут воевать с Россией, но и без защиты Украину не оставят.

Игорь Петренко: "США решили снизить градус напряжения" / Фото: Facebook

С ним соглашается политолог Руслан Бортник.

"Заявление Байдена – это демонстрация России, что США не собирается эксалировать конфликт. А также месседж Украине о необходимости изменить свою позицию и вести более гибкую политику. Кроме того, это гарантирование американцам, что их солдаты не будут гибнуть в Украине", – говорит "Сегодня" Бортник.

Нужно ли Байдену новое "Мюнхенское соглашение"

Политолог Вадим Карасев уверен, что создание второго "Мюнхена" не нужно США.

"Америка не может потерять Украину, как в свое время потеряла Афганистан. Это будет катастрофа для Байдена и крах его политического авторитета", – объясняет нам Карасев.

Вадим Карасев: "Америка не может потерять Украину, как в свое время потеряла Афганистан" / Фото: Facebook

Руслан Бортник добавляет, что в случае таких договоренностей с Россией Байден моментально бы попал под критику американских элит.

"Любые договоренности с Россией резко критикуются в США. Это вызвало бы волну возмущения среди американских политиков и граждан, и могло бы привести к импичменту Байдена", – говорит Бортник.

Руслан Бортник: "Договоренности с Россией могут привести к импичменту Байдена" / Фото: Facebook

Игорь Петренко подчеркивает, что Байден не желает повторить ошибку своего предшественника Дональда Трампа, которого в Америке и Европе критиковали за излишнюю мягкость в общении с Путиным.

"Если будут договоренности о "сдаче" Украины России, рухнет не только рейтинг Байдена, но и авторитет Америки, которая пытается претендовать на статус лидера Запада", – говорит Петренко.

Вадим Карасев также считает, что Америка пытается перевести конфликт в мирное русло.

"Байден сигнализирует, что война сегодня никому не нужна, а для решения конфликта необходимы лишь дипломатические методы. Именно поэтому в скором времени пройдет встреча представителей России и стран НАТО, на котором будут обсуждать вопросы расширения НАТО и мировой безопасности, в том числе и безопасности Украины", – говорит Карасев.

Политолог Алексей Якубин отметил, что данная встреча все же сможет снизить напряжение.

"США смогут пообещать, что Украину не возьмут в НАТО. Ведь пока этого и так не было в планах Альянса. Таким образом Байден согласится на требование Путина и сможет потребовать что-то взамен. Например, отвести войска от границы с Украиной", – резюмировал эксперт.

Алексей Якубин: "США смогут пообещать, что Украину не возьмут в НАТО. Ведь этого и так не было в планах Альянса" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в СМИ появилась информация о том, что США готовятся подтолкнуть Украину к предоставлению частичной автономии оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Якобы таким образом удастся "успокоить" Россию.

Также мы информировали, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине, которое тот дал Байдену на переговорах относительно полномасштабной войны.

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