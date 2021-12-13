Байден и Путин готовят "сговор"? Илларионов предупредил Украину об опасности

Экс-советник Путина считает, что Запад за счет Украины хочет выторговать у Москвы мир

Илларионов (в кружочке) считает, что Путин и Байден торгуют Украиной. Коллаж "Сегодня"

Переговоры президентов США и России напоминают второй "Мюнхен" – решают судьбу безопасности Европы за счет Украины.

Такое мнение высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24 старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов.

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По его словам, то, что произошло во время разговора Путина и Байдена – это попытка нового "Мюнхена". Он напомнил, что в 1938 году уже был сговор ведущих государств Европы – Германия и Италия с одной стороны, Франция и Великобритания с другой. Тогда они торговались за мир в Европе и попытку избежать полномасштабной войны ценой Чехословакии, передав Судетскую область Гитлеру, что в результате не остановило войну, а лишь подтолкнула к ее дальнейшему развитию.

Илларионов считает, что теперь такая же угроза нависла и над Украиной.

"Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, — это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена. И мы видим, что во время этого телефонного разговора 7 декабря произошло предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами о формировании байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины", – сказал эксперт.

Переговоры Байдена и Путина