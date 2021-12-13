Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Победа Ломаченко! 💥 Переговоры Байден - Путин - 2022 🚓 Хамство Гогилашвили 💡 Запрет пакетов
СЕГОДНЯ Власть Мнения

Байден и Путин готовят "сговор"? Илларионов предупредил Украину об опасности

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
13 декабря, 10:26
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Экс-советник Путина считает, что Запад за счет Украины хочет выторговать у Москвы мир
Илларионов (в кружочке) считает, что Путин и Байден торгуют Украиной. Коллаж "Сегодня"
Илларионов (в кружочке) считает, что Путин и Байден торгуют Украиной. Коллаж "Сегодня"

Переговоры президентов США и России напоминают второй "Мюнхен" – решают судьбу безопасности Европы за счет Украины.

Такое мнение высказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале Украина 24 старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США), экс-советник Путина Андрей Илларионов.

Реклама

По его словам, то, что произошло во время разговора Путина и Байдена – это попытка нового "Мюнхена". Он напомнил, что в 1938 году уже был сговор ведущих государств Европы – Германия и Италия с одной стороны, Франция и Великобритания с другой. Тогда они торговались за мир в Европе и попытку избежать полномасштабной войны ценой Чехословакии, передав Судетскую область Гитлеру, что в результате не остановило войну, а лишь подтолкнула к ее дальнейшему развитию.

Илларионов считает, что теперь такая же угроза нависла и над Украиной.

"Вот то, что мы видели в течение прошедшей недели и увидим в предстоящую неделю, — это попытка осуществления нового сговора, но теперь жертвой, очевидно, является Украина, мы видим, что, к большому сожалению, претензии агрессора Путина против Украины, Грузии и других стран оказались услышанными, понятыми и принятыми администрацией Байдена. И мы видим, что во время этого телефонного разговора 7 декабря произошло предварительное оформление договоренностей, которые были достигнуты между двумя сторонами о формировании байденско-путинского альянса против Украины. Решение, как кажется Байдену, безопасности Европы и мира за счет безопасности Украины", – сказал эксперт.

Переговоры Байдена и Путина

  • Президенты США и России по видеосвязи говорили два часа об Украине. Путин требовал не пускать Украину в НАТО, Байден – пугал страшными санкциями за вторжение в Украину. Но вот в СМИ появилась информация о том, что США готовятся подтолкнуть Украину к предоставлению частичной автономии оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. Якобы таким образом удастся "успокоить" Россию.
  • Президент Владимир Зеленский озвучил новое обещание Путина об Украине, которое тот дал Байдену на переговорах относительно полномасштабной войны.
  • Читайте также в нашей статье, какой же план готовят Зеленскому Москва и Запад.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Аминов

Богдан Аминов

Руководитель проекта "Власть" Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Все новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Опрос КМИС, 26 - 29 ноября
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Подробнее
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Анализ ситуации
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

61 210

заболело за неделю в Украине

-17%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять