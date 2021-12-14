"Це буде катастрофа": чи пожертвує Байден Україною, щоб вгамувати Путіна

США не воюватимуть із Росією, але й без захисту Україну не залишать. Фото: колаж "Сьогодні"

Після переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним президент США Джо Байден заявив, що Америка не відправлятиме свої війська до України у разі вторгнення РФ, а направить свою армію для захисту Європи та країн НАТО. Водночас американський лідер пообіцяв поговорити про можливі гарантії безпеки, яких зажадала Росія. Але згадав, що йдеться не про Україну та її право на членство в Альянсі.

Що сказав Байден

Про те, що Америка не відправлятиме свої війська до України у разі вторгнення Росії, президент США заявив на пресконференції у Білому домі у суботу, 11 грудня.

Реклама

"Такі плани ніколи не розглядалися. Якщо це станеться, ми вважаємо за необхідне направити більше американських та натовських військ на східний фланг, до всіх тих країн НАТО, перед якими ми маємо священне зобов'язання захищати їх від будь-якого нападу Росії", – сказав Байден.

При цьому президент США додав, що він погрожував Путіну "руйнівними наслідками для економіки" у разі нападу Росії на Україну.

Джо Байден: "Америка не відправлятиме свої війська в Україну у разі вторгнення Росії". Фото: прес-служба Білого дому

Реклама

Домовленості з Путіним

Старший науковий співробітник Центру безпекової політики (США), ексрадник Володимира Путіна Андрій Іларіонов впевнений, що президенти Росії та США на переговорах 7 грудня вирішували долю європейської безпеки на шкоду безпеці України. Про це він заявив у програмі "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі Україна 24.

На думку Іларіонова, Путін і Байден намагаються створити другу "Мюнхенську угоду". Він нагадав, що 1938 року у Мюнхені Німеччина та Італія домовилися з Францією та Великою Британією щодо миру в Європі. Для того, щоб уникнути війни, Гітлеру передали Судетську область Чехословаччини. Проте Друга світова війна все одно розпочалася.

"Це спроба здійснення нової змови, але тепер жертвою, очевидно, є Україна, ми бачимо, що претензії агресора Путіна проти України, Грузії та інших країн виявилися почутими, зрозумілими та прийнятими адміністрацією Байдена. І ми бачимо, що відбулося попереднє оформлення домовленостей, які були досягнуті між двома сторонами щодо формування байденсько-путінського альянсу проти України", – сказав експерт.

Реклама

Андрій Іларіонов: "Путін і Байден намагаються створити другу "Мюнхенську угоду". Фото: Delfi.lt

Що кажуть у США

Водночас у Держдепартаменті США спростували інформацію про будь-які домовленості між главами держав.

"Президент Сполучених Штатів Джо Байден не укладав жодних угод і не робив жодних поступок у розмові з російським колегою Володимиром Путіним щодо ситуації з Україною", – заявив голова пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс.

9 грудня президент США провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої також запевнив, що у його розмові з Путіним не було тем про компроміси стосовно України.

Розмова президентів тривала понад 1,5 години. Фото: колаж "Сьогодні"

Військова допомога на паузі

Тим часом, незважаючи на те, що російські війська перебувають на кордоні з Україною і загроза вторгнення все ще існує, Німеччина заблокувала закупівлю Україною зброї через механізми НАТО

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, уряд ФРН наклав вето на купівлю Україною гвинтівок для боротьби з безпілотниками та антиснайперськими системами через Агентство підтримки та закупівель НАТО. Проте за першим пунктом Німеччина поступилася, вважаючи його нелетальним.

"Це дуже несправедливо", – сказав голова Міноборони.

Олексій Резніков: "Німеччина заблокувала закупівлю Україною зброї через механізми НАТО" / Фото: Facebook

Водночас у Білому домі відклали схвалення пакету додаткової військової допомоги Україні на суму 200 млн доларів. Як повідомляє телеканал NBC, відстрочку було зроблено для того, щоб дати більше часу на дипломатичні зусилля щодо розрядки напруженості між Україною та Росією.

Дипломатичний крок

Політолог Ігор Петренко вважає, що призупинення військової допомоги справді є необхідним дипломатичним кроком.

"Не виключаю, що це питання Путін обговорював із Байденом на переговорах. Москва сприймає військову допомогу Заходу як підштовхування України до ескалації збройного конфлікту на Донбасі. Ймовірно, таким чином США вирішили знизити градус напруги", – пояснює Петренко.

Експерт також зазначає, що на пресконференції Байден дав зрозуміти, що США не воюватимуть із Росією, але й без захисту Україну не залишать.

Ігор Петренко: "США вирішили знизити градус напруги" / Фото: Facebook

З ним погоджується політолог Руслан Бортник .

Заява Байдена – це демонстрація Росії, що США не збирається ексалювати конфлікт. А також меседж України про необхідність змінити свою позицію та вести гнучкішу політику. Крім того, це гарантування американцям, що їхні солдати не гинуть в Україні", – каже Бортник.

Чи потрібна Байдену нова "Мюнхенська угода"

Політолог Вадим Карасьов впевнений, що створення другого "Мюнхена" не потрібне США.

"Америка не може втратити Україну, як свого часу втратила Афганістан. Це буде катастрофа для Байдена та крах його політичного авторитету", – пояснює нам Карасьов.

Вадим Карасьов: "Америка не може втратити Україну, як свого часу втратила Афганістан" / Фото: Facebook

Руслан Бортник додає, що у разі таких домовленостей із Росією Байден моментально потрапив би під критику американських еліт.

"Будь-які домовленості з Росією різко критикуються у США. Це викликало б хвилю обурення серед американських політиків та громадян і могло б призвести до імпічменту Байдена", – каже Бортник.

Руслан Бортник: "Домовленості з Росією можуть призвести до імпічменту Байдена" / Фото: Facebook

Ігор Петренко наголошує, що Байден не бажає повторити помилку свого попередника Дональда Трампа, якого в Америці та Європі критикували за надмірну м'якість у спілкуванні з Путіним.

"Якщо будуть домовленості про "здачу" України Росії, впаде не лише рейтинг Байдена, а й авторитет Америки, яка намагається претендувати на статус лідера Заходу", – каже Петренко.

Вадим Карасьов також вважає, що Америка намагається перевести конфлікт у мирне русло.

"Байден сигналізує, що війна сьогодні нікому не потрібна, а для вирішення конфлікту потрібні лише дипломатичні методи. Саме тому незабаром відбудеться зустріч представників Росії та країн НАТО, на якому обговорюватимуть питання розширення НАТО та світової безпеки, у тому числі й безпеки України", – каже Карасьов.

Політолог Олексій Якубін зазначив, що ця зустріч все ж таки зможе знизити напругу.

"США зможуть пообіцяти, що Україну не візьмуть до НАТО. Адже поки що цього й так не було в планах Альянсу. Таким чином, Байден погодиться на вимогу Путіна і зможе вимагати щось натомість. Наприклад, відвести війська від кордону з Україною", – резюмував експерт.

Олексій Якубін: "США зможуть пообіцяти, що Україну не візьмуть до НАТО. Адже цього й так не було у планах Альянсу" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готуються підштовхнути Україну до надання часткової автономії окупованим територіям Донецької та Луганської областей. Нібито в такий спосіб вдасться "заспокоїти" Росію.

Також ми інформували, що президент України Володимир Зеленський озвучив нову обіцянку Путіна про Україну, яку той дав Байдену на переговорах щодо повномасштабної війни

Крім того, читайте у нашій статті, який же план готують Зеленському Москва та Захід.