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Байден та Путін готують "змову"? Ілларіонов попередив Україну про небезпеку

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
13 грудня, 10:26
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Ексрадник Путіна вважає, що Захід за рахунок України хоче виторгувати у Москви мир
Ілларіонов (у кружечку) вважає, що Путін та Байден торгують Україною. Колаж "Сьогодні"
Ілларіонов (у кружечку) вважає, що Путін та Байден торгують Україною. Колаж "Сьогодні"

Переговори президентів США та Росії нагадують другий "Мюнхен" – вирішують долю безпеки Європи за рахунок України.

Таку думку висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі Україна 24 старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.

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За його словами, те, що сталося під час розмови Путіна та Байдена – це спроба нового "Мюнхена". Він нагадав, що у 1938 році вже була змова провідних держав Європи – Німеччина та Італія з одного боку, Франція та Велика Британія з іншого. Тоді вони торгувалися за мир у Європі і спробу уникнути повномасштабної війни ціною Чехословаччини, передавши Судетську область Гітлеру, що не зупинило війну, а лише підштовхнули до її подальшого розвитку.

Ілларіонов вважає, що тепер така ж загроза нависла і над Україною.

"Ось те, що ми бачили протягом минулого тижня і побачимо наступного тижня, — це спроба здійснення нової змови, але тепер жертвою, очевидно, є Україна, ми бачимо, що, на превеликий жаль, претензії агресора Путіна проти України, Грузії та інших країн виявилися почутими, зрозумілими та прийнятими адміністрацією Байдена, і ми бачимо, що під час цієї телефонної розмови 7 грудня відбулося попереднє оформлення домовленостей, які були досягнуті між двома сторонами щодо формування байденсько-путінського альянсу проти України. Рішення, як здається Байдену, безпеки Європи та світу за рахунок безпеки України", – сказав експерт.

Переговори Байдена та Путіна

  • Президенти США та Росії по відеозв'язку говорили дві години про Україну. Путін вимагав не пускати Україну до НАТО, Байден – лякав страшними санкціями за вторгнення до України. Але в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готуються підштовхнути Україну до надання часткової автономії окупованим територіям Донецької та Луганської областей. Нібито в такий спосіб вдасться "заспокоїти" Росію.
  • Президент Володимир Зеленський озвучив нову обіцянку Путіна про Україну, яку той дав Байдену на переговорах щодо повномасштабної війни.
  • Читайте також у нашій статті, який же план готують Зеленському Москва та Захід.

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