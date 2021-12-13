Байден та Путін готують "змову"? Ілларіонов попередив Україну про небезпеку

Ексрадник Путіна вважає, що Захід за рахунок України хоче виторгувати у Москви мир

Ілларіонов (у кружечку) вважає, що Путін та Байден торгують Україною. Колаж "Сьогодні"

Переговори президентів США та Росії нагадують другий "Мюнхен" – вирішують долю безпеки Європи за рахунок України.

Таку думку висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі Україна 24 старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.

Реклама

За його словами, те, що сталося під час розмови Путіна та Байдена – це спроба нового "Мюнхена". Він нагадав, що у 1938 році вже була змова провідних держав Європи – Німеччина та Італія з одного боку, Франція та Велика Британія з іншого. Тоді вони торгувалися за мир у Європі і спробу уникнути повномасштабної війни ціною Чехословаччини, передавши Судетську область Гітлеру, що не зупинило війну, а лише підштовхнули до її подальшого розвитку.

Ілларіонов вважає, що тепер така ж загроза нависла і над Україною.

"Ось те, що ми бачили протягом минулого тижня і побачимо наступного тижня, — це спроба здійснення нової змови, але тепер жертвою, очевидно, є Україна, ми бачимо, що, на превеликий жаль, претензії агресора Путіна проти України, Грузії та інших країн виявилися почутими, зрозумілими та прийнятими адміністрацією Байдена, і ми бачимо, що під час цієї телефонної розмови 7 грудня відбулося попереднє оформлення домовленостей, які були досягнуті між двома сторонами щодо формування байденсько-путінського альянсу проти України. Рішення, як здається Байдену, безпеки Європи та світу за рахунок безпеки України", – сказав експерт.

Переговори Байдена та Путіна