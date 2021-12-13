Байден та Путін готують "змову"? Ілларіонов попередив Україну про небезпеку

Переговори президентів США та Росії нагадують другий "Мюнхен" – вирішують долю безпеки Європи за рахунок України.
Таку думку висловив у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі Україна 24 старший науковий співробітник Центру безпекової політики (Вашингтон, США), екс-радник Путіна Андрій Ілларіонов.
За його словами, те, що сталося під час розмови Путіна та Байдена – це спроба нового "Мюнхена". Він нагадав, що у 1938 році вже була змова провідних держав Європи – Німеччина та Італія з одного боку, Франція та Велика Британія з іншого. Тоді вони торгувалися за мир у Європі і спробу уникнути повномасштабної війни ціною Чехословаччини, передавши Судетську область Гітлеру, що не зупинило війну, а лише підштовхнули до її подальшого розвитку.
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Ілларіонов вважає, що тепер така ж загроза нависла і над Україною.
"Ось те, що ми бачили протягом минулого тижня і побачимо наступного тижня, — це спроба здійснення нової змови, але тепер жертвою, очевидно, є Україна, ми бачимо, що, на превеликий жаль, претензії агресора Путіна проти України, Грузії та інших країн виявилися почутими, зрозумілими та прийнятими адміністрацією Байдена, і ми бачимо, що під час цієї телефонної розмови 7 грудня відбулося попереднє оформлення домовленостей, які були досягнуті між двома сторонами щодо формування байденсько-путінського альянсу проти України. Рішення, як здається Байдену, безпеки Європи та світу за рахунок безпеки України", – сказав експерт.
Переговори Байдена та Путіна
- Президенти США та Росії по відеозв'язку говорили дві години про Україну. Путін вимагав не пускати Україну до НАТО, Байден – лякав страшними санкціями за вторгнення до України. Але в ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готуються підштовхнути Україну до надання часткової автономії окупованим територіям Донецької та Луганської областей. Нібито в такий спосіб вдасться "заспокоїти" Росію.
- Президент Володимир Зеленський озвучив нову обіцянку Путіна про Україну, яку той дав Байдену на переговорах щодо повномасштабної війни.
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