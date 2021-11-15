"Это аморально": Разумков рассказал о давлении Банковой на его коллег

Разумков заявил, что его коллег в Верховной Раде запугивают. Фото: коллаж "Сегодня"

Экс-спикер парламента Дмитрий Разумков заявил о серьезном давлении со стороны представителей Офиса президента и руководства фракции "Слуга народа" на его сторонников в Верховной Раде.

Об этом он заявил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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"Кого-то уже уволили с должности руководителей подкомитетов, на кого-то осуществляется давление: "Если ты не выйдешь из группы, из межфракционного объединения, то мы уволим твоего родственника". Я думаю, что такие мелочные и низкие действия со стороны бывших коллег – это просто аморально. Но для кого-то мораль является принципом, по которому он живет, а для кого-то это пустой звук", – сказал Разумков.

Он выразил надежду, что людей, для которых их принципы будут основополагающими в построении политической карьеры, будет больше.

"Мне бы хотелось, чтобы людей, для кого это является внутренним стержнем, по которому этот человек строится как личность в политике, все же было больше. Но надо отдать должное коллегам, которые сегодня рядом, что они стойко переносят "тяготы и лишения". Потому что те принципы, с которыми они пришли, те принципы, которые они исповедуют, они стоят гораздо больше, чем какие-то пустяковые вещи, которые сегодня предлагаются со стороны моих коллег", – отметил экс-спикер ВР.

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Партия Разумкова