"Це аморально": Разумков розповів про тиск Банкової на його колег

Разумков заявив, що його колег у Верховній Раді залякують. Фото: колаж "Сьогодні"
Ексспікер парламенту Дмитро Разумков заявив про серйозний тиск з боку представників Офісу президента та керівництва фракції "Слуга народу" на його прибічників у Верховній Раді.
Про це він заявив у програмі "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24".
"Когось вже звільнили з посади керівників підкомітетів, на когось чиниться тиск: "Якщо ти не вийдеш з групи, з міжфракційного об'єднання, то ми звільнимо твого родича". Я думаю, що такі дріб'язкові та низькі дії з боку колишніх колег – це просто аморально. Але для когось мораль є принципом, за яким він живе, а для когось це порожній звук", – сказав Разумков.
Він висловив сподівання, що людей, для яких їхні принципи будуть основоположними у побудові політичної кар'єри, буде більше.
"Мені б хотілося, щоб людей, для кого це є внутрішнім стрижнем, за яким ця людина будується як особистість у політиці, все ж було більше. Але треба віддати належне колегам, які сьогодні поруч, що вони стійко переносять "тяготи і позбавлення". Тому що ті принципи, з якими вони прийшли, ті принципи, які вони сповідують, вони коштують набагато більше, ніж якісь дріб'язкові речі, які сьогодні пропонуються з боку моїх колег", – зазначив ексспікер ВР.
Партія Разумкова
- 1 листопада Разумков заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
- Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Разумков.
- Нещодавно Разумков заявив, що не кликав до свого нового політичного проєкту журналіста Дмитра Гордона та відомого лікаря Євгена Комаровського.
- 5 листопада Аваков у великому інтерв'ю в ефірі "Україна 24" запропонував створити нову партію, до якої могли б увійти важковаговики української політики. Туди він приписав і Разумкова.
- Через ці слова почали ходити розмови про їхнє можливе об'єднання. Але нещодавно ексголова МВС чітко заявив, що не збирається об'єднуватися з Разумковим, а також звинуватив Офіс президента у поширенні фейків.