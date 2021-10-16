"Есть 9 сценариев": Арестович раскрыл секреты подготовки Украины к большой войне

Арестович рассказал, как Украина готовится к возможному вторжению. Коллаж "Сегодня"

Украина рассматривает несколько сценариев развития военной обстановки и осуществляет стратегическое планирование на случай, если придется отражать полномасштабное вторжение агрессора. Об этом рассказал в эфире телеканала Украина 24 советник главы Офиса президента, спикер украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По его словам, военно-политическое руководство страны не исключает, что война с Россией может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта.

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"Осуществлено стратегическое планирование, девять сценариев рассматривается. По ним подготовлены мероприятия от пограничных провокаций до полномасштабной войны. Это обеспечивается безопасность страны стратегическая с партнерами стран по НАТО и странами-соседями, это плановая деятельность. Министр обороны США прилетает на следующей неделе. Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействий вплоть до производства совместной с США вооруженной военной техники, это также в планах. Строится научно-исследовательский центр по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА. – Ред.) под Васильковым с Турцией, уже началось строительство, рекордный военный бюджет", – сказал Арестович.

При этом Киев решает не только технический вопрос, но и законодательный, поскольку для применения всевозможных сил и средств в различных ситуациях необходимы и соответствующие законы.

"Самое главное я хотел (сказать), что надо построить систему законов, которые позволяют это делать. В этом году приняты: план обороны, его за 30 лет не было как такового, стратегия национальной безопасности, стратегия военной безопасности, стратегия информационной безопасности, закон о национальном сопротивлении, закон о разведке, и много чего, что позволит выстроить систему национальной обороны сверху до низа, от нормативно-правовой базы до последнего солдата", – подчеркнул он.

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