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Глава Пентагона посетит Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
13 октября, 08:34
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Конкретной информации пока нет
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: EPA
Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: EPA

Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе планирует посетить Украину.

Об этом заявил на брифинге представитель Пентагона Джон Кирби, передает Интерфакс.

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"Министр (Остин – ред.) и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Они посетят Грузию, Украину, Румынию. Министр завершит это важное турне в Брюсселе с союзниками и партнерами, на встрече министров стран НАТО", – сказал он.

Конкретной информации пока нет.

Отметим, 21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО.

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Украина и США подписали соглашение об оборонном партнерстве

В рамочном соглашении, которое подписали министры обороны Украины и США 31 августа в Пентагоне:

  • определены пути продвижения совместных двусторонних приоритетов для решения вызовов в сфере безопасности;
  • подтверждена непоколебимая поддержка Минобороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины;
  • определены дальнейшие шаги взаимодействия Минобороны Украины и Минобороны США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути в НАТО и содействия региональной безопасности;
  • подтверждена постоянная поддержка Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении нашей страны к вступлению в НАТО.

На период до декабря 2026 года определены следующие двусторонние приоритеты оборонных отношений Украины и США:

  • двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также противодействие российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений;
  • проведение реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО, опираясь на значительный прогресс, достигнутый с 2014 года;
  • содействие выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины;
  • углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам во всех сферах военной деятельности;
  • усиление сотрудничества в сфере кибербезопасности;
  • более тесное партнерство оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтонвстретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

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