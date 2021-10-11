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"Московское государство – это "ДНР" Золотой Орды": Арестович унизил статью Медведева

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
11 октября, 18:33
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Российский чиновник наехал на Украину, но получил жесткий ответ от советника Ермака
Арестович (справа) пристыдил Медведева за высказывания в адрес Украины. Коллаж "Сегодня"
Арестович (справа) пристыдил Медведева за высказывания в адрес Украины. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович разнес в пух и прах статью заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине.

Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, высказывания российского чиновника следует рассматривать не исторически, а психоаналитически.

"Московское государство – это "ДНР" Золотой Орды. Впитанное с исторического детства ощущение ханского сапога на шее и китайского привкуса во рту, роковым образом сказалось на всей натуре потерпевших, и теперь призрак внешнего управления вечно присутствует в спальнях московских государей", – отметил он.

Прошелся он жестко и по российскому гербу.

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"Византийский орел неотвратимо мутировал на болотистой московской почве, и теперь символизирует разрыв государственного ума, вечно глядящего в разные стороны: одна голова – тупая и фанатичная, вторая – истерично-рефлективная по Достоевскому", – написал советник Ермака.

Погрузившись в историю Арестович отметил, что, начиная с Бориса Годунова, все московские государи нелегальны, а многие – нелегитимны.

"Смена государственной власти в Москве происходит в точном соотвествии с учебником психоанализа – в спальне: жены убивают царственных мужей руками своих любовников-офицеров. Московское царство – абсолютная монархия, ограниченная самоубийством. Будучи обьектом без прошлого, оно вечно смотрит в него, а там, куда не глянь – высится Русь-Украина", – подчеркнул он.

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Статья Медведева об Украине

  • В российском издании "Коммерсант" вышла статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.
  • Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.
  • Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Как мы уже писали, у Зеленского высмеяли статью Медведева. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поставил на место экс-президента РФ.

Даже в России "разнесли" Медведева за слова об Украине. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.

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