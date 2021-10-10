Арестович: Закончить войну можно одним звонком, а Крым вернуть – за 5 минут

Советник Ермака объяснил, в чем проблема с переговорами и кто может все изменить одним решением

Арестович объяснил, при каком условии война быстро закончится. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что освободить Крым от России и закончить войну на Донбассе можно было бы в одной мгновение, если на то будет воля российского президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью телеканалу Дом.

По его словам, именно Россия загнала переговоры по Донбассу в Тупик – и в ТКГ, и в "нормандском формате", а все из-за того, что не хочет признавать себя стороной конфликта и добивается прямых переговоров Киева с боевиками. Но он считает, что выйти из этого тупика можно очень легко.

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"Когда РФ признает себя стороной конфликта и начнет содержательные переговоры, которые действительно приведут к миру и будут реальным политико-дипломатическим урегулированием, а не декларациями об этом … Знаем, где ключ. Ключ – в Кремле. Война в Донбассе может быть остановлена ​​одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут по решению главы РФ и только его персональным решением. И, соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем", – сказал Арестович.

Чем Арестович отличался в последнее время

Ранее Алексей Арестович в различных СМИ выступал экспертом по военно-политическим вопросам. После назначения советником Ермака и спикером украинской стороны в ТКГ он уже успел попасть в скандалы. Например, на днях он поругался с националистом Билецким в прямом эфире – они пытались разобраться, кто из них клоун и почему.

Также он предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы таким образом якобы забрать у россиян бренд "русские", что вызвало шквал критики и глава парламента Разумков даже предложил отправить Арестовича спикером в "Талибан".

А на днях экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, на котором Арестович говорит, что АТО – это курорт для мальчиков. Бывший министр жестко отреагировал на эти слова.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов тоже объяснял, в каком случае война на Донбассе может быстро закончиться.