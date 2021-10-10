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Арестович: Закончить войну можно одним звонком, а Крым вернуть – за 5 минут

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
10 октября, 18:07
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Советник Ермака объяснил, в чем проблема с переговорами и кто может все изменить одним решением
Арестович объяснил, при каком условии война быстро закончится. Коллаж "Сегодня"
Арестович объяснил, при каком условии война быстро закончится. Коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что освободить Крым от России и закончить войну на Донбассе можно было бы в одной мгновение, если на то будет воля российского президента Владимира Путина. Об этом он сказал в интервью телеканалу Дом.

По его словам, именно Россия загнала переговоры по Донбассу в Тупик – и в ТКГ, и в "нормандском формате", а все из-за того, что не хочет признавать себя стороной конфликта и добивается прямых переговоров Киева с боевиками. Но он считает, что выйти из этого тупика можно очень легко.

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"Когда РФ признает себя стороной конфликта и начнет содержательные переговоры, которые действительно приведут к миру и будут реальным политико-дипломатическим урегулированием, а не декларациями об этом … Знаем, где ключ. Ключ – в Кремле. Война в Донбассе может быть остановлена ​​одним звонком. Крым может быть деоккупирован за пять минут по решению главы РФ и только его персональным решением. И, соответственно, вся персональная ответственность лежит на нем", – сказал Арестович.

Чем Арестович отличался в последнее время

  • Ранее Алексей Арестович в различных СМИ выступал экспертом по военно-политическим вопросам. После назначения советником Ермака и спикером украинской стороны в ТКГ он уже успел попасть в скандалы. Например, на днях он поругался с националистом Билецким в прямом эфире – они пытались разобраться, кто из них клоун и почему.
  • Также он предлагал переименовать Украину в Русь-Украину, чтобы таким образом якобы забрать у россиян бренд "русские", что вызвало шквал критики и глава парламента Разумков даже предложил отправить Арестовича спикером в "Талибан".
  • А на днях экс-глава МВД Арсен Аваков опубликовал в Facebook видео четырехлетней давности, на котором Арестович говорит, что АТО – это курорт для мальчиков. Бывший министр жестко отреагировал на эти слова.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов тоже объяснял, в каком случае война на Донбассе может быстро закончиться.

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