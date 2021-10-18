Еще не отправили? В каком случае "венецианка" рассмотрит закон об олигархах

Без подписи Зеленского "венецианка" не возьмется за скандальный закон. Коллаж "Сегодня"

Закон об олигархах передадут Венецианской комиссии только после того, как документ будет подписан президентом Украины.

Об этом заявил в эфире телеканала ictv глава государства Владимир Зеленский.

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На реплику ведущего, что законопроект уже отправлен в Венецианскую комиссию, президент ответил отрицательно: "Еще не отправили, нет".

"С Джанни Букиккио (главой "венецианки". – Ред.) мы неплохо знакомы. Он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом. Он хотел бы увидеть, и это его прямая речь, законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины. И тогда мы от них получаем выводы", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что экс-спикер Рады Дмитрий Разумков хотел как можно скорее отправить законопроект "венецианке", чтобы повлиять на депутатов не голосовать за документ во втором чтении.

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"Это был политический шаг, считай мелочный и ошибочный. Поэтому я и позвонил Букиккио и пообещал ему отправить законопроект, который будет подписан президентом Украины", – резюмировал глава государства.

Напомним, 10 сентября Дмитрий Разумков заявлял, что передал законопроект после первого чтения в "венецианку", а 16 сентября Комиссия подтвердила, что получила соответствующий запрос от украинского парламента. В ответ Комиссия сообщила Разумкову, что даст свои выводы по законопроекту аж в середине декабря.

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