Еще не отправили? В каком случае "венецианка" рассмотрит закон об олигархах

Без подписи Зеленского "венецианка" не возьмется за скандальный закон. Коллаж "Сегодня"
Закон об олигархах передадут Венецианской комиссии только после того, как документ будет подписан президентом Украины.
Об этом заявил в эфире телеканала ictv глава государства Владимир Зеленский.
На реплику ведущего, что законопроект уже отправлен в Венецианскую комиссию, президент ответил отрицательно: "Еще не отправили, нет".
"С Джанни Букиккио (главой "венецианки". – Ред.) мы неплохо знакомы. Он был достаточно удивлен, что ему отправили на рассмотрение законопроект, который не прошел второе чтение. Это не совсем понятный документ, это не окончательный закон. Мало того, что он не проголосован был и не прошел второе чтение, он был не подписан президентом. Он хотел бы увидеть, и это его прямая речь, законопроект в окончательном виде, подписанный президентом Украины. И тогда мы от них получаем выводы", – сказал Зеленский.
Президент отметил, что экс-спикер Рады Дмитрий Разумков хотел как можно скорее отправить законопроект "венецианке", чтобы повлиять на депутатов не голосовать за документ во втором чтении.
"Это был политический шаг, считай мелочный и ошибочный. Поэтому я и позвонил Букиккио и пообещал ему отправить законопроект, который будет подписан президентом Украины", – резюмировал глава государства.
Напомним, 10 сентября Дмитрий Разумков заявлял, что передал законопроект после первого чтения в "венецианку", а 16 сентября Комиссия подтвердила, что получила соответствующий запрос от украинского парламента. В ответ Комиссия сообщила Разумкову, что даст свои выводы по законопроекту аж в середине декабря.
Что не так с деолигархизацией
- Во-первых, закон во втором чтении принимали со скандалом: депутатам отказали в рассмотрении всех их поправок и голосовали лишь комитетские. Для этого "слуги народа" поддержали упрощенную процедуру рассмотрения: комитет, проанализировав весь законопроект и каждую статью, изложил документ в своей редакции в виде поправки; при голосовании за эту поправку все остальные поправки депутатов, которые подавались к этой статье, автоматически считались отклоненными.
- Во-вторых, из-за такой процедуры голосования случилась правовая коллизия: в статье о том, кто будет вести реестр олигархов, случайно учли лишние поправки и в итоговом законе оказалось, что определять человека олигархом должен и СНБО, и НАПК (правка Разумкова), хотя изначально должен был быть только СНБО. Депутаты даже заговорили, что закон будут переголосовывать.
- На следующий день после принятия закона первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук под стенограмму заявил о допущенных ошибках и попросил их исправить: "Вениславский в некоторых местах говорил "поправка 654, 756". Мы посмотрели, а в стенограмме поставили запятую. Пользуясь своим, как депутата, правом указывать на неточности, я отметил, что там не запятая, а тире (должно быть 654-756). Вот и все! Это никак не влияет на результаты голосования". По его словам, после исправления поправки Разумкова о НАПК якобы уже нет в законе.
- Теперь возникла коллизия с подписанием документа. Якобы это должен сделать человек, который был спикером на момент принятия документа – то есть Разумков. Но теперь глава парламента Стефанчук и он утверждает, что у него есть все основания подписать закон.
На Банковой ответили, подпишет ли Зеленский закон об олигархах.