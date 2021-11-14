Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Власть События

ЕС готовит санкции против всех, кто помогал Лукашенко с мигрантами

Мария Дмитренко
14 ноября, 17:35
Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции

Ограничения коснутся авиакомпаний и чиновников. Фото: коллаж "Сегодня"

Главы МИД стран Евросоюза планируют расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

Реклама

"Мы дадим зеленый свет расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, с тем чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну", – сказал он.

Предполагается, что новые санкции коснутся авиакомпаний и турагентств, которых подозревают в причастности к переправке мигрантов к границе Беларуси. Также их введут в отношении 30 белорусских чиновников.

Санкции могут коснуться "Аэрофлота" и не только

Евросоюз обсуждает введение санкций против российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines. Ограничения должны ввести в рамках нового санкционного пакета против Беларуси, который готовят из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама

Авиакомпании при этом заподозрили в причастности к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь. В свою очередь, в Turkish Airlines отметили, что не причастны к нелегальному потоку беженцев.

Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.
  • У границы с Беларусью найдено тело мигранта.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой.
  • 14 ноября мигранты прорвались в Польшу, атакуя камнями полицию.

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.