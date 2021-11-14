ЕС готовит санкции против всех, кто помогал Лукашенко с мигрантами

Ограничения коснутся авиакомпаний и чиновников. Фото: коллаж "Сегодня"

Главы МИД стран Евросоюза планируют расширить санкции против Беларуси в связи с миграционным кризисом.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

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"Мы дадим зеленый свет расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, с тем чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну", – сказал он.

Предполагается, что новые санкции коснутся авиакомпаний и турагентств, которых подозревают в причастности к переправке мигрантов к границе Беларуси. Также их введут в отношении 30 белорусских чиновников.

Санкции могут коснуться "Аэрофлота" и не только

Евросоюз обсуждает введение санкций против российского "Аэрофлота" и Turkish Airlines. Ограничения должны ввести в рамках нового санкционного пакета против Беларуси, который готовят из-за миграционного кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

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Авиакомпании при этом заподозрили в причастности к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь. В свою очередь, в Turkish Airlines отметили, что не причастны к нелегальному потоку беженцев.

Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.