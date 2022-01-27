Эрдоган озвучил план действий на случай вторжения РФ в Украину

Тайип Эрдоган. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они выполнят свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. При этом турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова Турция и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.
Об этом сообщает NTV.
"Сейчас мы хотим найти решение нынешнего кризиса путем диалога и дипломатии. Продолжаем призывать Россию и Украину вести себя конструктивно и сдержанно. Но Турция будет выполнять требования членства в НАТО", — сказал Эрдоган.
Он отметил, что Турция всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Мы заняли четкую позицию против шагов России по нарушению территориальной целостности Украины, особенно аннексии Крыма", — сказал Эрдоган.
Кроме того, турецкий лидер пригласил президента России Владимира Путина посетить Турцию.
Турция хочет помирить Украину и Россию
- 26 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженной ситуации между Киевом и Москвой, увеличившей количество своих войск возле границы Украины. В ответ на это советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что у Владимира Зеленского приветствуют желание президента Турции.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что вторжение российских войск на территорию Украины маловероятно. По его словам, Россия и Украина не решатся на силовое противостояние друг с другом.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России – Владимира Зеленского и Владимира Путина – причем с глазу на глаз. У Путина ответили на предложение.
- Кроме того, Турция предложила решить вопрос Донбасса в Стамбуле.