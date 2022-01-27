Ердоган озвучив план дій на випадок вторгнення РФ в Україну

Тайіп Ердоган. Фото: колаж "Cьогодні"

Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання як член НАТО у разі вторгнення Росії в Україну. Водночас турецький лідер не уточнив, до вжиття яких заходів готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

Про це повідомляє NTV.

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"Зараз ми хочемо знайти вирішення нинішньої кризи шляхом діалогу та дипломатії. Продовжуємо закликати Росію та Україну поводитися конструктивно і стримано. Але Туреччина виконуватиме вимоги членства в НАТО", – сказав Ердоган.

Він зазначив, що Туреччина завжди підтримувала територіальну цілісність та суверенітет України.

"Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо порушення територіальної цілісності України, особливо анексії Криму", – сказав Ердоган.

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Одночасно він запросив президента Росії Володимира Путіна до Туреччини.

Туреччина хоче помирити Україну та Росію