Два часа Байден обсуждал с Путиным судьбу Украины

Переговоры завершились. Все ждут официальных сообщений / Коллаж "Сегодня"

Завершились переговоры президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, которые готовились несколько последних недель.

Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителей Кремля.

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Что известно

Переговоры продлились два часа и пять минут. Они проходили в закрытом режиме по защищенной линии видеосвязи.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эта линия ранее не использовалась лидерами. Он также отметил, что беседа в формате видеоконференции принципиально ничем не отличается от очной встречи.

Судя по видеокадрам, которые распространила пресс-служба Кремля, Путин и Байден общались тет-а-тет.

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По данным ТАСС, в начале переговоров Байден выразил надежду, что на следующем саммите G20 они с Путиным встретятся очно.

Ожидания