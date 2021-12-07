Дві години Байден обговорював із Путіним долю України

Переговори завершились. Усі чекають на офіційні повідомлення / Колаж "Сьогодні"
Завершилися переговори президента США Джо Байдена із російським лідером Володимиром Путіним, які готувалися кілька останніх тижнів.
Про це повідомило агентство "Інтерфакс" із посиланням на представників Кремля.
Що відомо
Переговори тривали дві години та п'ять хвилин. Вони проходили у закритому режимі по захищеній лінії відеозв'язку.
Як раніше заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, ця лінія раніше не використовувалася лідерами. Він також зазначив, що розмова у форматі відеоконференції принципово нічим не відрізняється від очної зустрічі.
Судячи з відеокадру, який поширила прес-служба Кремля, Путін та Байден спілкувалися тет-а-тет.
За даними ТАСС, на початку переговорів Байден висловив сподівання, що на наступному саміті G20 вони з Путіним зустрінуться очно.
Очікування
- За даними американської газети New York Times, конфлікт в Україні мав бути головною темою під час відеодзвінка між Джо Байденом та Володимиром Путіним.
- Екс-посол США в Україні Джон Гербст вважав, що Байден під час переговорів підтвердить намір надати військову допомогу Україні. Але для нього ці переговори стануть перевіркою з боку Путіна.
- Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков напередодні заявив, що від цих переговорів не варто чекати якихось радикальних змін.
- Тепер дзвінка від Байдена чекає президент України Володимир Зеленський.