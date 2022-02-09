ДТП с депутатом Трухиным: полицейские не подтвердили факт взятки

Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"

Полицейские, допрошенные сотрудниками Государственного бюро расследований, не подтвердили информацию о предложении им взятки народным депутатом Александром Трухиным после ДТП. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает "Интерфакс".

"Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им средства как неправомерную выгоду не предлагали", — сказал Сухачев на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

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По его словам, сотрудники полиции, находившиеся на месте ДТП, были допрошены повторно 8 февраля. Они не предоставили информацию о том, кто именно находился за рулем автомобиля в момент ДТП.

Сухачев также сообщил, что во время просмотра недавно обнародованной видеозаписи с места аварии следователи ДБР не обнаружили информацию, которая устанавливала бы новые обстоятельства ДТП или опровергала ранее полученные доказательства.

При этом видеозаписи содержат информацию о действиях полицейских на месте происшествия, которые могли повлиять на установление объективных обстоятельств ДТП. Речь идет о том, что полицейские сначала заявляли об отсутствии видеозаписи с нагрудной камеры полицейского, и о том, что Трухин беспрепятственно осматривал место водителя в машине. В связи с этим Национальная полиция проведет два служебных расследования.

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Сухачев также сообщил, что некоторые камеры видеонаблюдения зафиксировали, что за рулем автомобиля был человек в красной одежде. "Этим лицом оказался Склема Виктор Васильевич (помощник депутата Полтавского областного совета – ред)", — сказал он.

Дело Трухина