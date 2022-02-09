ДТП із депутатом Трухіним: поліцейські не підтвердили факт хабаря

Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"

Поліцейські, допитані співробітниками Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозиції їм хабаря народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП. Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, пише Інтерфакс-Україна.

"Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували" , – сказав Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

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За його словами, співробітників поліції, які перебували на місці ДТП, допитали повторно 8 лютого. Вони не надали інформації про те, хто саме був за кермом автомобіля в момент ДТП.

Сухачов також повідомив, що під час перегляду нещодавно оприлюдненого відеозапису з місця аварії слідчі ДБР не виявили інформацію, яка б встановлювала нові обставини ДТП або спростовувала раніше отримані докази.

При цьому відеозаписи містять інформацію про дії поліцейських на місці події, які могли б вплинути на встановлення об'єктивних обставин ДТП. Йдеться про те, що поліцейські спочатку заявляли про відсутність відеозапису з нагрудної камери поліцейського та про те, що Трухін безперешкодно оглядав місце водія в машині. У зв'язку з цим Національна поліція проведе два службові розслідування.

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Сухачов також повідомив, що деякі камери відеоспостереження зафіксували, що за кермом автомобіля була людина у червоному одязі. "Цією особою виявився Склема Віктор Васильович (помічник депутата Полтавської обласної ради. – Ред.)", – сказав він.

Справа Трухіна