ДТП із депутатом Трухіним: поліцейські не підтвердили факт хабаря

Олександр Трухін. Фото: колаж "Сьогодні"
Поліцейські, допитані співробітниками Державного бюро розслідувань, не підтвердили інформацію про пропозиції їм хабаря народним депутатом Олександром Трухіним після ДТП. Про це заявив директор ДБР Олексій Сухачов, пише Інтерфакс-Україна.
"Під час повторного допиту поліцейські повідомили, що особисто їм кошти як неправомірну вигоду не пропонували" , – сказав Сухачов на засіданні парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.
За його словами, співробітників поліції, які перебували на місці ДТП, допитали повторно 8 лютого. Вони не надали інформації про те, хто саме був за кермом автомобіля в момент ДТП.
Сухачов також повідомив, що під час перегляду нещодавно оприлюдненого відеозапису з місця аварії слідчі ДБР не виявили інформацію, яка б встановлювала нові обставини ДТП або спростовувала раніше отримані докази.
При цьому відеозаписи містять інформацію про дії поліцейських на місці події, які могли б вплинути на встановлення об'єктивних обставин ДТП. Йдеться про те, що поліцейські спочатку заявляли про відсутність відеозапису з нагрудної камери поліцейського та про те, що Трухін безперешкодно оглядав місце водія в машині. У зв'язку з цим Національна поліція проведе два службові розслідування.
Сухачов також повідомив, що деякі камери відеоспостереження зафіксували, що за кермом автомобіля була людина у червоному одязі. "Цією особою виявився Склема Віктор Васильович (помічник депутата Полтавської обласної ради. – Ред.)", – сказав він.
Справа Трухіна
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро осіб, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). В автомобілі перебував нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, проте слідство довго не могло визначити, чи за кермом саме він.
- 1 лютого ЗМІ опублікували відео, в якому фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав таке рішення.
- У ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
- Ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни. Але їх, найімовірніше, не знайдуть.