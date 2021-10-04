До 226 – не хватает: сколько депутатов подписались за отставку Разумкова

Сбор подписей продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"
За время проведения "Большой фракции" в Трускавце было собрано 197 подписей нардепов об отставке председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Об этом сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук.
Сбор подписей продолжается и в Киеве.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия убежден, что голосование за отставку спикера парламента в сессионном зале наберет более 240 голосов народных депутатов.
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Как развивались события
- 30 сентября пресс-секретарь главы парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook написала, что им поступило обращение Давида Арахамии с предложением выдать подписные листы для начала процедуры отставки спикера.
- После обеда Ольга Туний сообщила, что запущена вторая процедура отставки спикера ВР.
- Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер государства не причастен к инициативе народных депутатов по началу процедуры отставки с должности спикера Дмитрия Разумкова.
- Источники "Сегодня" в президентской партии рассказали, что со "слугами народа" тему отставки Дмитрия Разумкова руководство фракции не обсуждало.
- На брифинге Дмитрий Разумков заявил, что решение об инициировании его отставки принималось не всей фракцией и у него нет конфликта со "Слугой народа".