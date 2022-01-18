Директор ЦРУ встретился с Зеленским: CNN узнал детали тайного разговора

Президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ Уильям Бернс. Фото: коллаж "Сегодня"

Американская разведка в Киеве провела переговоры с руководством страны относительно возможного вторжения России в Украину. Об этом изданию CNN сообщили информированные источники.

По информации СМИ, 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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С руководством страны и коллегами они обсудили, насколько велики риски вторжения России в Украину и пути выхода из ситуации. Также сообщается, что в этот же период в Киев прилетела делегация американских сенаторов. Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что ожидает от делегации США убедительных рекомендаций Конгресса относительно ужесточения санкций против России.

В CNN также отметили, что Уильям Бернс был ключевым посредником между США, РФ и Украиной в течение последних нескольких месяцев, когда Россия стягивала свои силы к украинской границе.

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США помогут Украине

Издание Yahoo News сообщало, что на тайной американской военной базе, ЦРУ проводит секретную программу интенсивного обучения в США для элитных украинских сил специальных операций. На этой базе украинских военных обучают разведывательным методикам, обращению с огнестрельным оружием, маскировке, навигации.

14 января газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что в случае вторжения в Украину российских войск, США помогут нашей стране. В частности, речь шла о том, что страны НАТО на своей территории совместно с украинскими военными проведут учения. Кроме того, предусмотрены поставки оружия, медицинского оборудования, различных услуг, и даже убежища в случае вторжения в страну.

Кроме того, Белый дом подготовил несколько вариантов сдерживания России от нападения на Украину. В том числе разработан новый пакет "военной помощи" нашей стране.

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Угроза вторжения