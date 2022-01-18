Директор ЦРУ зустрівся з Зеленським: CNN дізнався про деталі таємної розмови

Американська розвідка у Києві провела переговори з керівництвом країни щодо можливого вторгнення Росії в Україну. Про це виданню CNN повідомили поінформовані джерела.

За інформацією ЗМІ, 12 січня глава ЦРУ Вільям Бернс відвідав столицю України, де зустрівся з колегами з розвідки та президентом України Володимиром Зеленським.

Реклама

З керівництвом країни та колегами вони обговорили, наскільки великі ризики вторгнення Росії в Україну та шляхи виходу із ситуації. Також повідомляється, що в цей же період у Київ прилетіла делегація американських сенаторів. Офіційний представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що очікує від делегації США на переконливі рекомендації Конгресу щодо посилення санкцій проти Росії.

У CNN також зазначили, що Вільям Бернс був ключовим посередником між США, РФ та Україною протягом останніх кількох місяців, коли Росія стягувала свої сили до українського кордону.

Реклама

США допоможуть Україні

Видання Yahoo News повідомляло, що на таємній американській військовій базі, ЦРУ проводить секретну програму інтенсивного навчання у США для елітних українських сил спеціальних операцій На цій базі українських військових навчають розвідувальним методикам, поводженню з вогнепальною зброєю, маскуванню, навігації.

14 січня газета New York Times з посиланням на неназваних представників американської адміністрації повідомила, що у разі вторгнення в Україну російських військ, США допоможуть нашій країні. Зокрема, йшлося про те, що країни НАТО на своїй території спільно з українськими військовими проведуть навчання. Крім того, передбачено постачання зброї, медичного обладнання, різних послуг і навіть сховища у разі вторгнення в країну.

Крім того, Білий дім підготував кілька варіантів стримування Росії від нападу на Україну . Зокрема розроблено новий пакет "воєнної допомоги" нашій країні.

Реклама

Загроза вторгнення