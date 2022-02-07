Дело депутата Трухина: "слуг" заподозрили в сокрытии информации

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Поведение народного депутата Александра Трухина говорит о том, что он виноват.
Об этом заявил в эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
"В допросе главное – это не выйти сами на себя. Понятно, что у полицейских нет доступа к камере. Вопрос в ГБР: почему они не получили это видео?
Это точно не вопрос полицейского, а самой полиции, где эти данные хранились, и к ГБР, которые должны получить эти данные. Я думаю, что ГБР получило указание сверху – не спрашивать, есть ли видео или нет. Они об этом забыли", – сказал он.
Поведение Трухина
По словам Александра Данилюка, нардеп Трухин считает себя виновным:
"Иначе зачем он предлагает взятку. Видно, он чего-то избегает. Поэтому я думаю, что мы таки все узнаем правду. Она состоит в том, что, вероятнее всего, депутат (Трухин – прим. ред.) виноват в этом преступлении, а также то, что власть сознательно скрывала это преступление от общества".
Видео с Трухиным
В свою очередь экс-нардеп Борислав Береза отметил, что полицейский в деле Трухина просто выполнял свою работу:
"Главное, чтобы из полицейского не делали козла отпущения. Он выполнял свою работу и не взял эти деньги у Трухина. Он предоставил все это – и это главное.
Потому что если это видео (из ДТП – прим. ред.) не уплыло, нам бы сейчас рассказывали, что Трухин – это "белое и пушистое животное, которое случайно появилось на месте преступления". А он – преступник, предлагавший деньги. И это главное".
Также он заявил, что видео из ДТП видели до того момента, когда в Трускавце было заседание "слуг народа".
"Я знаю, что флешку с этим с видео – его не отправили, а привезли – получил господин Монастырский на следующий день, а в Офисе президента – через день.
И это видео видели до того момента, когда в Трускавце было заседание "слуг народа". Поэтому когда все рассказывают сказки и разговоры, что "мы не видели это видео"... Видели – это факт".
При этом экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что видео может быть признано доказательством из-за специальной процедуры.
"Есть специальная процедура, которая признается доказательством", – сказал он.
Напомним, инспектор патрульной полиции Сергей Петрик, которого вызвали в ГБР на допрос, рассказал, о чем он говорил со следователями. Также он отметил, что никаких повесток ему не вручали.
Дело Трухина
- 1 февраля СМИ опубликовали видео, в котором фигурирует народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин. Из видео понятно, что депутат хотел сбежать с места происшествия, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.
- Трухина исключили из партии "Слуга народа". Решение приняла глава партии Елена Шуляк 2 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский поддержал такое решение.
- Пресс-служба МВД Украины сообщила, что ведомство давно не имеет никакого отношения к делу Трухина, так как почти сразу передало его в ГБР, выяснив, что участником аварии был нардеп.
- В ГБР заявили, что ранее не видели видео с нагрудной камеры полицейского, которое опубликовали СМИ.
- Экс-глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что о "пленках" с нардепом Трухиным знали силовики и руководство страны, но их, скорее всего, не найдут. Также он отметил, что, очевидно, видео уже давно уничтожено.
- Мужчиной в красной футболке, которого зафиксировали камеры за рулем авто нардепа Александра Трухина в день ДТП, был его водитель. Об этом "Сегодня" рассказал источник.