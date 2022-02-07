Справа депутата Трухіна: "слуг" запідозрили у приховуванні інформації

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Поведінка народного депутата Олександра Трухіна говорить про те, що він винний.

Про це заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" екссекретар РНБО Олександр Данилюк.

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"У допиті головне – це не вийти самим на себе. Зрозуміло, що поліцейські не мають доступу до камери. Питання в ДБР: чому вони не отримали це відео?" Це не питання поліцейського, а до самої поліції, де ці дані зберігалися, і до ДБР, яке має отримати ці дані. Я думаю, що ДБР отримало вказівку зверху – не запитувати, є відео чи ні. Вони про це забули", – сказав він.

Поведінка Трухіна

За словами Олександра Данилюка, нардеп Трухін вважає себе винним:

"Інакше навіщо він пропонує хабар. Мабуть, він чогось уникає. Тому я думаю, що ми все-таки дізнаємося правду. Вона полягає в тому, що, найімовірніше, депутат (Трухін – прим. ред.) винен у цьому злочині, а також те, що влада свідомо приховувала злочин від суспільства".

Олександр Трухін. / Фото: Ураїнська правда

Відео з Трухіним

Своєю чергою екснардеп Борислав Береза зазначив, що поліцейський у справі Трухіна просто виконував свою роботу.

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"Головне, щоб з поліцейського не робили цапа-відбувайла. Він виконував свою роботу і не взяв ці гроші у Трухіна. Він надав все це – і це головне. Тому що якби це відео (з ДТП – прим. ред.) не спливло, нам би зараз розповідали, що Трухін – це "біла та пухнаста тварина, яка випадково з'явилася на місці злочину". А він – злочинець, який пропонував гроші. І це головне".

Також він заявив, що відео з ДТП бачили до того моменту, як у Трускавці було засідання "слуг народу".

"Я знаю, що флешку з цим відео – її не відправили, а привезли – отримав пан Монастирський наступного дня, а в Офісі президента – через день. І це відео бачили до того моменту, коли у Трускавці було засідання "слуг народу". Тому коли всі розповідають казки та розмови, що "ми не бачили це відео"... Бачили – це факт".

При цьому ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що відео може бути визнане доказом через спеціальну процедуру.

"Є спеціальна процедура, яка визнається доказом", – сказав він.

Нагадаємо, інспектор патрульної поліції Сергій Петрик, якого викликали до ДБР на допит, розповів, про що він говорив зі слідчими. Також він зазначив, що жодних повісток йому не вручали.

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Справа Трухіна