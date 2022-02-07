Справа депутата Трухіна: "слуг" запідозрили у приховуванні інформації

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Поведінка народного депутата Олександра Трухіна говорить про те, що він винний.
Про це заявив в ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" екссекретар РНБО Олександр Данилюк.
"У допиті головне – це не вийти самим на себе. Зрозуміло, що поліцейські не мають доступу до камери. Питання в ДБР: чому вони не отримали це відео?"
Це не питання поліцейського, а до самої поліції, де ці дані зберігалися, і до ДБР, яке має отримати ці дані. Я думаю, що ДБР отримало вказівку зверху – не запитувати, є відео чи ні. Вони про це забули", – сказав він.
Поведінка Трухіна
За словами Олександра Данилюка, нардеп Трухін вважає себе винним:
"Інакше навіщо він пропонує хабар. Мабуть, він чогось уникає. Тому я думаю, що ми все-таки дізнаємося правду. Вона полягає в тому, що, найімовірніше, депутат (Трухін – прим. ред.) винен у цьому злочині, а також те, що влада свідомо приховувала злочин від суспільства".
Відео з Трухіним
Своєю чергою екснардеп Борислав Береза зазначив, що поліцейський у справі Трухіна просто виконував свою роботу.
"Головне, щоб з поліцейського не робили цапа-відбувайла. Він виконував свою роботу і не взяв ці гроші у Трухіна. Він надав все це – і це головне.
Тому що якби це відео (з ДТП – прим. ред.) не спливло, нам би зараз розповідали, що Трухін – це "біла та пухнаста тварина, яка випадково з'явилася на місці злочину". А він – злочинець, який пропонував гроші. І це головне".
Також він заявив, що відео з ДТП бачили до того моменту, як у Трускавці було засідання "слуг народу".
"Я знаю, що флешку з цим відео – її не відправили, а привезли – отримав пан Монастирський наступного дня, а в Офісі президента – через день.
І це відео бачили до того моменту, коли у Трускавці було засідання "слуг народу". Тому коли всі розповідають казки та розмови, що "ми не бачили це відео"... Бачили – це факт".
При цьому ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка зазначив, що відео може бути визнане доказом через спеціальну процедуру.
"Є спеціальна процедура, яка визнається доказом", – сказав він.
Нагадаємо, інспектор патрульної поліції Сергій Петрик, якого викликали до ДБР на допит, розповів, про що він говорив зі слідчими. Також він зазначив, що жодних повісток йому не вручали.
Справа Трухіна
- 1 лютого ЗМІ опублікували відео, на якому фігурує народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін. З відео зрозуміло, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Рішення ухвалила голова партії Олена Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав таке рішення.
- Пресслужба МВС України повідомила, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, бо майже одразу передало його до ДБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.
- У ДБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
- Ексглава Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни, але їх, найімовірніше, не знайдуть. Також він зазначив, що, очевидно, відео вже давно знищено.
- Чоловіком у червоній футболці, якого зафіксували камери за кермом авто нардепа Олександра Трухіна в день ДТП, був його водій. Про це "Сьогодні" розповіло джерело.