Дата нападения неизвестна – Кулеба о намерениях России

Министр отметил, что Украина знает, что происходит вдоль границы. / Фото: Коллаж: Сегодня
Достоверных дат начала возможной агрессии Российской Федерации против Украины нет.
Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Все существует в соцсетях"
Министр отметил, что у Украины есть полная информация о маневрах РФ и о том, что происходит вдоль границы.
"Это все существует в соцсетях, рефлексиях наших экспертов, граждан. Ни одна из имеющихся информаций не позволяет сделать даже предположение о какой-то дате", – сказал он.
Также Кулеба заявил, что если учения РФ в Беларуси "начнут эволюционировать во что-то другое, Украина мгновенно это увидит и подготовится".
Что за учения?
Россия и Беларусь в феврале проведут военные учения "Союзная решимость – 2022" возле границ Украины и Евросоюза.
"Это должны быть нормальные учения по отработке определенного замысла в противостоянии с этими силами: Запада (страны Балтии и Польша – ред.) и юга (Украина – ред.)", – заявил самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Напомним, возле границы Украины размещена примерно 100-тысячная армия РФ. Кроме этого, в Главном управлении разведки Минобороны заявляли, что Россия наращивает войска – были завезены на временно оккупированные территории танки, самоходные артиллерийские установки, а также боеприпасы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.
В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Он выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате".