Дата нападу невідома – Кулеба про наміри Росії

Міністр зазначив, що Україна знає, що відбувається вздовж кордону. / Фото: Колаж: Сьогодні

Достовірних дат початку можливої агресії Російської Федерації проти України немає.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Все існує у соцмережах"

Міністр зазначив, що Україна має повну інформацію про маневри РФ і про те, що відбувається вздовж кордону.

"Це все існує в соцмережах, рефлексіях наших експертів, громадян. Жодна з наявних інформацій не дозволяє зробити навіть припущення про якусь дату", – сказав він.

Також Кулеба заявив, що якщо навчання РФ у Білорусі "почнуть еволюціонувати в щось інше, Україна миттєво це побачить і підготується".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Укрінформ

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Що за вчення?

Росія та Білорусь у лютому проведуть військові навчання " "Союзна рішучість-2022" біля кордонів України та Євросоюзу.

"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму у протистоянні з цими силами: Заходу (країни Балтії та Польща. – Ред.) та півдня (Україна. – Ред.)", – заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Нагадаємо, біля кордону України розміщена приблизно 100-тисячна армія РФ. Крім цього, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявляли, що Росія нарощує війська – було завезено на тимчасово окуповані території танки, самохідні артилерійські установки і навіть боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків, а також припустив можливість війни у Європі.

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Своєю чергою голова МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що Україна готова до переговорів з РФ у будь-якому можливому форматі. Він висловив сподівання, що вдасться організувати новий саміт у "нормандському форматі".

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