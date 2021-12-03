Что будут делать Лукашенко и Путин в Крыму: СМИ узнали план поездки

Лукашенко встретится с Путиным в Крыму / Фото: Коллаж: Сегодня

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, который недавно завил, что Крым стал российским после проведенного там в 2014 году "референдума", собрался посетить полуостров. СМИ в Telegram-канале раскрыли предположительную программу мероприятий самопровозглашенного лидера Беларуси.

Какой будет план мероприятий в Крыму

"Лукашенко и Путин скорее всего, встретятся в Сочи или Москве, откуда отправятся самолетом в аэропорт Бельбек или Симферополь. Президенты посетят Севастополь, а также ряд городов Крыма – включая Ялту и столицу полуострова, а самопровозглашенный президент Беларуси обязательно посетит как принадлежащий РБ санаторий, так и ряд культурно-исторических объектов. Также возможны морские прогулки, визит к Крымскому мосту, облет полуострова и инспекция новых инфраструктурных объектов", – говорится в сообщении.

30 ноября Лукашенко заявил, что собрался посетить оккупированный Россией Крым. Также он отметил, что что эта поездка будет означать признание полуострова территорией России. "Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и, более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует", – сказал он.

Реклама

Лукашенко "переобулся"