Человек в красном! ГБР показало видео, кто был за рулем в машине Трухина

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В Государственном бюро расследований изучили материалы по видеокамерам от Полтавы до Киева, которые фиксировали передвижение машины народного депутата Украины Александра Трухина в день ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи Бюро обнаружили, что на всех камерах от Полтавы до Борисполя за рулем Audi A8 находилось лицо в одежде красного цвета.

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В частности, это зафиксировала и последняя, ​​к тому времени, рабочая камера, расположенная в центре города Борисполь.

Отмечается, что авария произошла на участке дороги, где были демонтированы камеры наблюдения.

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Поэтому был назначен ряд экспертиз, установивших личность водителя в момент ДТП. Сейчас завершено четыре экспертизы, последняя – пятая – продолжается. После ее завершения можно будет окончательно ответить на личность водителя.

Следователи ДБР провели большую работу, исследовали большой объем информации, в частности, материалы дела насчитывают более 5 томов.

После начала расследования ГБР обращалось официально в полицию, чтобы предоставили все материалы, но по неизвестным причинам эти материалы предоставлены не были.

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Ситуация с видео

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