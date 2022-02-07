Чоловік у червоному! ГБР показало відео, хто був за кермом у машині Трухіна

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У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП. Про це повідомляє пресслужба відомства.
Слідчі Бюро виявили, що на всіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 було обличчя в одязі червоного кольору.
Зокрема, це зафіксувала і остання робоча камера, розташована в центрі міста Бориспіль.
Наголошується, що аварія сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження.
Тому було призначено низку експертиз, які встановили особу водія на момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п'ята – продовжується. Після її завершення можна буде відповісти на особистість водія.
Слідчі ДБР провели велику роботу, досліджували великий обсяг інформації, зокрема матеріали справи налічують понад п'ять томів.
Після початку розслідування ГБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали всі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали не були надані.
Ситуація з відео
- 1 лютого ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, у якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця події, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього, Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Відповідне рішення було ухвалено головою партії Оленою Шуляк 2 лютого. Президент України Володимир Зеленський підтримав рішення партії.
- Пресслужба МВС України повідомило, що відомство давно не має ніякого відношення до справи Трухіна, оскільки майже відразу передало його до ГБР, з'ясувавши, що учасником аварії був нардеп.
- У ГБР заявили, що раніше не бачили відео із нагрудної камери поліцейського, яке опублікували ЗМІ.
- Екс-глава Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль заявив, що про "плівки" з нардепом Трухіним знали силовики та керівництво країни. Але їх, швидше за все, не знайдуть. Також він зазначив, що, швидше за все, відео вже давно знищено.
- Через дану ситуацію Дмитро Разумков та Давид Арахамія ініціювали проведення позачерговій сесії парламенту, але підтримки серед депутатів не знайшлося.
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