Чоловік у червоному! ГБР показало відео, хто був за кермом у машині Трухіна

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У Державному бюро розслідувань вивчили матеріали з відеокамер від Полтави до Києва, які фіксували пересування машини народного депутата України Олександра Трухіна у день ДТП. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідчі Бюро виявили, що на всіх камерах від Полтави до Борисполя за кермом Audi A8 було обличчя в одязі червоного кольору.

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Зокрема, це зафіксувала і остання робоча камера, розташована в центрі міста Бориспіль.

Наголошується, що аварія сталася на ділянці дороги, де було демонтовано камери спостереження.

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Тому було призначено низку експертиз, які встановили особу водія на момент ДТП. Наразі завершено чотири експертизи, остання – п'ята – продовжується. Після її завершення можна буде відповісти на особистість водія.

Слідчі ДБР провели велику роботу, досліджували великий обсяг інформації, зокрема матеріали справи налічують понад п'ять томів.

Після початку розслідування ГБР зверталося офіційно до поліції, щоб надали всі матеріали, але з невідомих причин ці матеріали не були надані.

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Ситуація з відео

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