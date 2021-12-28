"Часа в 4 утра, когда уже все подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину на Новый год

Как выразился глава ЛДПР, атаку нужно провести 1 января, "пока Запад будет в кровати лежать" / Фото: Коллаж: Сегодня
Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом он заявил в эфире Первого канала, пишет Радио Свобода.
"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе", – сказал Жириновский.
Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.
"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", – добавил политик, подчеркнув, что если бы занимал пост президента России, то отдал бы приказ о таком ударе.
Накануне Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы несложно обговорить такой вариант с США.
Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне, добавив, что, если бы перед ним поставили такую задачу – он бы давно с ней справился.
Угроза вторжения России
- 27 декабря советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что ждет Россию в Украине.
- Журналист РФ Игорь Яковенко рассказал, какое будущее Владимир Путин готовит россиянам. Он напомнил, что МЧС России недавно обнародовало ГОСТ о братских могилах.
- 21 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает стягивать к границам Украины дополнительные войска. По его словам, концентрация военных сил происходит, несмотря на призывы к деэскалации.
- 20 декабря британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.
- 6 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.
- В то же время бывший заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Александр Вершбоу заявлял, что Россия не будет нападать на Украину, поскольку не сможет это сейчас осуществить, войска вблизи украинской границы – это только давление на Киев и проверка готовности НАТО. Но вместо масштабного вторжения президент РФ Владимир Путин может ввести войска на Донбасс под видом "миротворцев".