"Часа в 4 утра, когда уже все подшофе": Жириновский призвал бомбить Украину на Новый год

Как выразился глава ЛДПР, атаку нужно провести 1 января, "пока Запад будет в кровати лежать" / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Государственной думы России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом он заявил в эфире Первого канала, пишет Радио Свобода.

"Надо просто шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января. Часа в 4 утра, в 5 утра. Уже все подшофе", – сказал Жириновский.

Глава ЛДПР добавил, что не обязательно бомбить всех, но сделать это нужно выборочно.

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"Наказать их надо кого-то, напугать их надо кого-то", – добавил политик, подчеркнув, что если бы занимал пост президента России, то отдал бы приказ о таком ударе.

Накануне Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы несложно обговорить такой вариант с США.

Кроме того, глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял о готовности "решить вопрос" с "присоединением" Украины к России или Чечне, добавив, что, если бы перед ним поставили такую задачу – он бы давно с ней справился.

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