"Годин о 4 ранку, коли вже всі підшофе": Жириновський закликав бомбардувати Україну на Новий рік

Як висловився глава ЛДПР, атаку потрібно провести 1 січня, "поки Захід лежатиме в ліжку" / Фото: Колаж: Сьогодні

Депутат Державної думи Росії, лідер партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував розпочати військову операцію проти України та Заходу в ніч із 31 грудня на 1 січня. Про це він заявив у ефірі Першого каналу, пише Радіо Свобода.

"Треба просто шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Години о 4-й ранку, о 5-й ранку. Вже всі підшофе", – сказав Жириновський.

Голова ЛДПР додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але зробити це потрібно вибірково.

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"Покарати їх треба когось, налякати їх треба когось", – додав політик, наголосивши, що якби обіймав посаду президента Росії, то наказав би про такий удар.

Напередодні Жириновський пропонував приєднати Україну до Росії, стверджуючи, що російській владі було б неважко обговорити такий варіант із США.

Крім того, голова Чечні Рамзан Кадиров заявляв про готовність "вирішити питання" з "приєднанням" України до Росії або Чечні, додавши, що якби перед ним поставили таке завдання – він би давно з ним впорався.

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