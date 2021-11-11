"Было больше денег": сын Разумкова насмешил ответом о папе

Сын Разумкова рассказал, что ему больше нравилось в работе отца / Фото: Коллаж: Сегодня
Сыну экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова больше нравилось, когда папа работал главой парламента.
Отвечая на вопрос журналиста, когда было лучше, тогда или сейчас, он сказал, что в тот период у папы была больше зарплата.
Ребенок сказал, что ему нравилось, "когда папа был главой Верховной Рады, потому что денег было больше".
Отставка Разумкова
- Руководство партии "Слуга народа" открыто обвинило спикера парламента Дмитрия Разумкова в диверсии против монобольшинства. А глава Верховной Рады убеждал, что подковерных игр не ведет и действует исключительно согласно букве закона. В "Слуге народа" не один раз были недовольны своим однопартийцем Дмитрием Разумковым.
- Из уст бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова все чаще стали звучать намеки о президентских амбициях. Поэтому неудивительно, что его кандидатуру начали включать в президентские рейтинги.
- Кроме того, Дмитрий Разумков уже не раз рассказывал о своей политической силе, но имена ее главной команды еще не называл.
- 1 ноября он заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания, данные людям и не выполненные партией "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
- Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков.
- Недавно Разумков заявил, что не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.
- 5 ноября он сообщил, что создает в парламенте межфракционное объединение "Разумная политика".