"Було більше грошей": син Разумкова насмішив відповіддю про тата

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Синові ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова більше подобалося, коли тато працював главою парламенту.
Відповідаючи на запитання журналіста, коли було краще, тоді чи зараз, він сказав, що в той період у тата була більша зарплата.
Дитина сказала, що їй подобалося, "коли тато був головою Верховної Ради, бо грошей було більше".
Відставка Розумкова
- Керівництво партії "Слуга народу" відкрито звинуватило спікера парламенту Дмитра Разумкова у диверсії проти монобільшості. А голова Верховної Ради переконував, що підкилимних ігор не веде і діє виключно згідно з буквою закону. У "Слузі народу" неодноразово були незадоволені своїм однопартійцем Дмитром Разумковим.
- З вуст колишнього глави парламенту Дмитра Разумкова все частіше почали звучати натяки на президентські амбіції. Тому не дивно, що його кандидатуру почали включати до президентських рейтингів.
- Крім того, Дмитро Разумков уже неодноразово розповідав про свою політичну силу, але імена її головної команди ще не називав.
- 1 листопада він заявив, що має намір створити свою партію, щоб виконати обіцянки, дані людям та не виконані партією "Слуга народу", а також натякнув, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
- Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Розумков.
- Нещодавно Разумков заявив, що не кликав у свій новий політичний проєкт журналіста Дмитра Гордона та відомого доктора Євгена Комаровського.
- 5 листопада він повідомив, що створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".