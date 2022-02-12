Большая эвакуация: пять стран предупредили об отъезде своих дипломатов из Украины

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11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. По его словам, американские граждане "должны уехать сейчас же".
Кроме этого, Джо Байден, как сообщает The Guardian, в телефонном разговоре с руководством Европейского Союза и НАТО заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин решил совершить вторжение в Украину.
После этого, как отметило издание, через несколько минут после звонка президента США Джо Байдена Министерство иностранных дел Великобритании призвало британских граждан в Украине "выехать сейчас коммерческими средствами, пока они остаются доступными". Также некоторые страны начали заявлять о выезде своих дипломатов из Украины.
Что с дипломатами
18 января американское издание The New York Times опубликовало статью, в которой сообщалось, что из Украины массово выезжают российские дипломаты. В статье отмечается, что в Москву 5 января уехали 18 человек, в основном – это дети и жены дипломатов российского посольства в Киев. Кроме того, в ближайшие дни Киев и Львов покинут еще около 30 членов семей российских дипломатов.
При этом пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко рассказал "Сегодня", что Россия не информировала Украину об отзыве сотрудников посольства в Москву. По его словам, также не поступала информация от других посольств о намерениях эвакуировать своих сотрудников. МИД РФ также опроверг информацию о высылке своих сотрудников, сообщив, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме.
24 января BBC писало, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
Также 24 января МИД Украины официально заявил, что по состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.
11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.
В заявлении МИД говорится, что в связи с ухудшением ситуации с Украиной МИД рекомендует израильским гражданам, проживающим в стране, рассмотреть целесообразность пребывания в стране и "ни в коем случае не приближаться к горячим точкам".
Также РИА Новости, ссылаясь на собственный источник, сообщили, что российские дипломаты и сотрудники консульств начали уезжать из Украины. В МИД РФ пока официально не подтвердили эту информацию.
По данным источника, в Украине якобы возникли сложности с записью на прием в посольство России.
При это источники "Сегодня" в Госпогранслужбе и СНБО подтвердили, что располагают информацией о том, что в ближайшее время не исключен выезд российских дипломатов и членов их семей. Однако они отмечают, что "по состоянию на эту минуту" данных о том, что сотрудники консульств РФ начали покидать Украину, отсутствуют.
Некоторые останутся
Некоторые страны заявили, что дипломаты останутся в Украине. Например, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 28 января сообщила, что сотрудники посольства ФРГ пока будут оставаться в Киеве.
"Конечно, мы постоянно проверяем уровень безопасности в разных точках мира, в том числе и в Украине", – сказала она.
В свою очередь посольство США заявило, что проведет эвакуацию части дипломатов из Украины, однако речь идет о сотрудниках, которые "не занимают критически важные должности".
Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжит работать здесь с основной командой. При этом посольство продолжает работу.
Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас также заявил, что остается в Киеве.
Напомним, еще 24 января Государственный департамент Соединенных Штатов Америки дал разрешение на добровольный выезд государственных служащих США и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом РФ Владимиром Путиным.
Угроза со стороны России
- Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
- НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
- В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил Россию к новому диалогу в формате Совета НАТО-РФ, чтобы найти пути для дипломатического выхода из кризиса безопасности, вызванного действиями Кремля.