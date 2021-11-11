Без мандата и в СИЗО: Лерос спрогнозировал свою судьбу

Лерос не исключает, что может оказаться за решеткой / Фото: Коллаж: Сегодня

Внефракционный народный депутат Гео Лерос допускает, что дело на него завели с целью лишения мандата. Об этом он рассказал изданию Новое время.

"Мне вручают подозрение по статье хулиганство с особым цинизмом. Средний палец в Верховной Раде – это особый цинизм. Основная цель этой истории в том, чтобы лишить меня депутатского мандата, и чтобы я не критиковал в парламенте режим Зеленского", – рассказал он.

Политик отметил, что по словам его источников, его намерены посадить в СИЗО.

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Также Лерос рассказал о том, каким способом его будут лишать мандата.

"По закону, когда ты получает приговор в уголовном деле, то автоматически лишаешься мандата", – сообщил он.

Накануне Государственное бюро расследований вручило подозрение внефракционному народному депутату Гео Леросу за то, что он показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому на заседании Верховной Рады.

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