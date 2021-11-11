Без мандату й у СІЗО: Лерос спрогнозував свою долю

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Позафракційний народний депутат Гео Лерос припускає, що справу на нього завели з метою позбавлення мандату. Про це він розповів виданню Новий час.
"Мені вручають підозру за статтею хуліганство з особливим цинізмом. Середній палець у Верховній Раді – це особливий цинізм. Основна мета цієї історії полягає в тому, щоб позбавити мене депутатського мандату, і щоб я не критикував у парламенті режим Зеленського", – розповів він.
Політик зазначив, що, за словами його джерел, його мають намір посадити в СІЗО.
Також Лерос розповів про те, як його позбавлятимуть мандата.
"За законом, коли ти отримуєш вирок у кримінальній справі, то автоматично втрачаєш мандат", – повідомив він.
Напередодні Державне бюро розслідувань вручило підозру позафракційному народному депутату Гео Леросу за те, що показав середній палець президенту Володимиру Зеленському на засіданні Верховної Ради.
Скандал з Леросом у Раді
- 4 листопада під час пленарного засідання Верховної Ради Гео Лерос, виступаючи з парламентської трибуни, назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець. Глава держави був присутній під час призначення нового міністра оборони. Після цього Лерос пояснив свій вчинок.
- Водночас депутати вимагали покарати Лероса за такий жест у парламенті. У "Слузі народу" назвали таку поведінку неприпустимою у сесійній залі.
- Після інциденту Мережа вибухнула мемами на середній палець Лероса Зеленському. Один з користувачів зібрав головних соромітників парламенту в одному кадрі.
- Це не перша скандальна історія, в яку потрапляє поки що народний депутат Гео Лерос, рік тому виключений з провладної фракції "Слуга народу".
- Наприкінці вересня відомий меценат та колекціонер скульптурного та мальовничого мистецтва Ігор Воронов розповів, як Лерос намагався його залучити до брудної політики.
- На початку вересня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко та позафракційний Гео Лерос влаштували сутичку біля парламентської трибуни. А все через висловлювання останнього на адресу президента та глави Офісу президента.