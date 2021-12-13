Белый дом отправит в Европу дополнительные войска – названы условия

В Москве хотели меньше войск НАТО в регионе, может быть больше / Коллаж "Сегодня"

Вместо сворачивания программ НАТО в восточно-европейском регионе, о чем мечтает Москва, США там могут разместить свой дополнительный военный контингент. В частности, под предлогом подготовки к вторжению России в Украину.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга в Белом доме.

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Неожиданный поворот

"Если мы вспомним 2014 год, многие союзники по НАТО были нацелены увеличить присутствие, нацелены на дополнительное размещение войск на ротационной основе. Определенно эти меры (США) рассматривают на случай, если Россия примет решение вторгнуться в Украину", – заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста, существует ли план направления американских вооруженные сил на восточный фланг НАТО.

На данном этапе, по словам Псаки, США напрямую ведут диалог с РФ и Украиной, чтобы урегулировать ситуацию дипломатическим путем.

"День за днем мы работаем над тем, чтобы каналы дипломатического взаимодействия оставались открытыми, ведем диалог с европейцами, но также напрямую – с украинцами и россиянами, и продолжаем рассматривать дипломатический путь и следовать по нему", – заверила Псаки.

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Обстановка