Білий дім відправить до Європи додаткові війська – названі умови

У Москві хотіли менше військ НАТО в регіоні, може бути більше / Колаж "Сьогодні"

Замість згортання програм НАТО у східноєвропейському регіоні, про що мріє Москва, США там можуть розмістити свій додатковий військовий контингент. Зокрема, під приводом підготовки до вторгнення Росії в Україну.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу у Білому домі.

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Несподіваний поворот

"Якщо ми згадаємо 2014 рік, багато союзників з НАТО були націлені збільшити присутність, націлені на додаткове розміщення військ на ротаційній основі. Одностайно ці заходи (США) розглядають на випадок, якщо Росія ухвалить рішення вторгнутися до України", – заявила Псакі, відповідаючи на запитання журналіста, чи існує план спрямування американських збройних сил на східний фланг НАТО.

На даному етапі, за словами Псакі, США безпосередньо ведуть діалог з РФ та Україною, щоб урегулювати ситуацію дипломатичним шляхом.

"День за вдень ми працюємо над тим, щоб канали дипломатичної взаємодії залишалися відкритими, ведемо діалог з європейцями, але також безпосередньо – з українцями та росіянами, і продовжуємо розглядати дипломатичний шлях і слідувати ним", – запевнила Псакі.

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