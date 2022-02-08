Зеленский назначил нового посла в Польше

Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Дещицу с должности посла Украины в Польше и назначил на эту должность Василия Зварыча.

Об этом упоминается в указах президента Украины №43/2022 и №44/2022.

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Кто такой Василий Зварыч

Василий Зварыч занимал должность директора Второго территориального департамента Министерства иностранных дел Украины. Также он работал заместителем директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел и советником-посланником посольства Украины в Польше.

При этом Андрей Дещица был назначен послом в Польше в 2014 году. Также он занимал раньше должность исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Василий Зварыч. / Фото: УНИАН

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Зеленский опасается большой войны

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны в Европе.

По словам Зеленского, желающих захватить часть украинской территории ожидают высокие риски.

"Теперь оккупации какого-то города или территории не будет, а будет, к сожалению, трагедия, если начнется мощная эскалация против нашего государства. Потому я откровенно говорю, что это не будет война Украины с Россией. Это будет война в Европе полномасштабная", – заявил он.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда предложил провести встречи в формате НАТО – Украина и НАТО – Грузия во время ближайшего саммита Альянса. По его словам, Украина и Грузия всегда были надежными союзниками НАТО.

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