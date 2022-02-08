Зеленський призначив нового посла у Польщі

Дещиця був призначений послом у Польщі у 2014 році

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Дещицю з посади посла України у Польщі та призначив замість нього Василя Зварича.

Про це згадується в указах президента України № 43/2022 і № 44/2022.

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Хто такий Василь Зварич

Василь Зварич обіймав посаду директора Другого територіального департаменту Міністерства закордонних справ України. Також він працював заступником директора Департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ та радником-посланником посольства України в Польщі.

Андрій Дещиця був призначений послом у Польщі у 2014 році. Раніше він виконував обов'язки міністра закордонних справ України.

Василь Зварич. / Фото: уніан

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Зеленський побоюється великої війни

Президент України Володимир Зеленський допустив можливість повномасштабної війни у Європі.

За його словами, охочих захопити частину української території очікують високі ризики.

"Тепер окупації якогось міста чи території не буде, а буде, на жаль, трагедія, якщо почнеться потужна ескалація проти нашої держави. Тому я відверто говорю, що це не буде війна України з Росією. Це буде війна в Європі повномасштабна", – заявив він.

Нагадаємо, нещодавно президент Польщі Анджей Дуда запропонував провести зустрічі у форматі НАТО – Україна та НАТО – Грузія під час найближчого саміту Альянсу. За його словами, Україна та Грузія завжди були надійними союзниками НАТО.

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