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Военную флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне: сколько выручили

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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7 мая, 11:37
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Борис Джонсон перед началом аукциона призвал тратить крупные суммы, поскольку эта вещь должна стоить дорого
За 90 тысяч фунтов стерлингов была продана кофта президента
За 90 тысяч фунтов стерлингов была продана кофта президента / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лондоне на аукционе по сбору средств на гуманитарную помощь для нашей страны продали знаменитую флисовую кофту президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Telegraph.

Стартовая цена была £50 тысяч, а продали ее за £90 тыс.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступая на аукционе сказал, что стартовая цена очень маленькая и призвал участников "тратить по-крупному". Также перед участниками аукциона выступил Зеленский.

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Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля. Во время этой встречи Зеленский был в флисовой кофте, такой как была продана на аукционе.

Кроме того, на аукцион были выставлены экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и кувшин с петушком, который подарили Джонсону, когда он гулял по Киеву.

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Запущена платформа United24 для сбора помощи Украине

Украина запустила фандрайзинговую платформу United24 для сбора средств на восстановление страны после российской оккупации и для помощи нашим военным и украинцам.

Средства распределяются по трем направлениям

  • оборона и разминирование
  • гуманитарная и медицинская помощь
  • восстановление Украины

Чтобы сделать донейт, переходите на сайт платформы.

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