Военную флисовую кофту Зеленского продали на аукционе в Лондоне: сколько выручили

Борис Джонсон перед началом аукциона призвал тратить крупные суммы, поскольку эта вещь должна стоить дорого

За 90 тысяч фунтов стерлингов была продана кофта президента / Фото: Коллаж: Сегодня

В Лондоне на аукционе по сбору средств на гуманитарную помощь для нашей страны продали знаменитую флисовую кофту президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Telegraph.

Стартовая цена была £50 тысяч, а продали ее за £90 тыс.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступая на аукционе сказал, что стартовая цена очень маленькая и призвал участников "тратить по-крупному". Также перед участниками аукциона выступил Зеленский.

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Он говорил о визите "храброго Бориса" в Киев 9 апреля. Во время этой встречи Зеленский был в флисовой кофте, такой как была продана на аукционе.

Кроме того, на аукцион были выставлены экскурсия по Киеву в сопровождении мэра города Виталия Кличко и кувшин с петушком, который подарили Джонсону, когда он гулял по Киеву.

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Запущена платформа United24 для сбора помощи Украине

Украина запустила фандрайзинговую платформу United24 для сбора средств на восстановление страны после российской оккупации и для помощи нашим военным и украинцам.

Средства распределяются по трем направлениям

оборона и разминирование

гуманитарная и медицинская помощь

восстановление Украины

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