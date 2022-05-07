Влада
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Влада Події

Військову флісову кофту Зеленського продали на аукціоні у Лондоні: скільки виручили

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 травня, 11:37
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Борис Джонсон перед початком аукціону закликав витрачати великі суми, оскільки ця річ має коштувати дорого
За 90 тисяч фунтів стерлінгів було продано кофту президента
За 90 тисяч фунтів стерлінгів було продано кофту президента / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лондоні на аукціоні із збору коштів на гуманітарну допомогу для нашої країни продали відому флісову кофту президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Telegraph .

Стартова ціна була £50 тисяч, а продали її за £90 тис.

Реклама

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи на аукціоні, сказав, що стартова ціна дуже маленька і закликав учасників "витрачати по-крупному". Також перед учасниками аукціону виступив Зеленський.

Реклама

Він говорив про візит "хороброго Бориса" до Києва 9 квітня. Під час цієї зустрічі Зеленський був у флісовій кофті, як була продана на аукціоні.

Крім того, на аукціон були виставлені екскурсія Києвом у супроводі мера міста Віталія Кличка та глечик з півником, який подарували Джонсону, коли він гуляв Києвом.

Реклама

Запущено платформу United24 для збору допомоги Україні

Україна запустила фандрайзингову платформу United24 для збору коштів на відновлення країни після російської окупації та для допомоги нашим військовим та українцям.

Кошти розподіляються за трьома напрямками

  • оборона та розмінування
  • гуманітарна та медична допомога
  • відновлення України

Щоб зробити донейт, переходьте на сайт платформи .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Автори проекту "Влада"
Наші автори
Богдан Приходько Військові злочини Росії не матимуть терміну давності: головні заяви влади за 6 травня Богдан Приходько · Провідний редактор Влада Сьогодні
Богдан Амінов ЄС та Велика Британія ввели санкції особисто проти Путіна Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту
Анна Ткаченко "Україна бореться не лише за себе, а й за те, щоб війни не було у європейських столицях" — Ляшко Анна Ткаченко · Провідний редактор Влада Сьогодні
Творча команда
VIP-новини
ТОП публікацій
Сергій Мартинець

Сергій Мартинець

Випускаючий Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Світ
Показати ще
ТОП публікацій
Наталія Магдик

Наталія Магдик

Редактор розділу Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ексклюзив "Влади"
Більше эксклюзивів
Всі новини
Гроші
Показати ще
ТОП публікацій
Марія Дмитренко

Марія Дмитренко

Редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Стиль життя
Більше про приватне
Всі новини
No Stress
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Разбори: просто про важливе
Більше розборів
Всі новини
Україна
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 7 травня
1
Особовий склад 25 100
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 155
Гелікоптери
4
Танки 1122
Танки
5
ББМ 2713
ББМ
6
Артилерія 509
Артилерія
7
Засоби ППО 84
Засоби ППО
8
РСЗВ 172
РСЗВ
9
БПЛА 341
БПЛА
10
Кораблі/катери 11
Кораблі/катери
11
Транспорт 1934
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Генерал-лейтенант Сергій Наєв - командувач Об’єднаних сил ЗСУ. За особисту мужність, професійну організацію оборони і ефективне командування діями особового складу та частинами, що ведуть бойові дії у найважливіших напрямках, удостоєний звання Герой України.
Історія героя
Герої не вмирають!

Студент, який рвався на фронт… Єгор Кігітов – член збірної України з кульової стрільби, брат-близнюк чемпіона Європи Гліба Кігітова. Студент другого курсу Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного з перших днів війни пішов добровольцем на передову. Був поранений, обгорів, але після тижня у шпиталі відмовився залишатися у тилу та повернувся на фронт. Загинув, виконуючи бойове завдання.

Історія звитяги
Опитування SOCIS, 11-16 лютого 2022
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,7%
2
Порошенко Порошенко
21,9%
3
Тимошенко Тимошенко
9,3%
4
Бойко Бойко
8,5%
5
Разумков Разумков
8,2%
6
Мураєв Мураєв
7,7%
7
Смешко Смешко
7,4%
Опитування КМІC, 5 - 13 лютого 2022
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
23,2%
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
16,2%
3
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,7%
4
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
10,0%
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
8,5%
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,1%
7
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
6,3%
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти