Військову флісову кофту Зеленського продали на аукціоні у Лондоні: скільки виручили

Борис Джонсон перед початком аукціону закликав витрачати великі суми, оскільки ця річ має коштувати дорого

За 90 тисяч фунтів стерлінгів було продано кофту президента / Фото: Колаж: Сьогодні

У Лондоні на аукціоні із збору коштів на гуманітарну допомогу для нашої країни продали відому флісову кофту президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє The Telegraph .

Стартова ціна була £50 тисяч, а продали її за £90 тис.

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Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, виступаючи на аукціоні, сказав, що стартова ціна дуже маленька і закликав учасників "витрачати по-крупному". Також перед учасниками аукціону виступив Зеленський.

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Він говорив про візит "хороброго Бориса" до Києва 9 квітня. Під час цієї зустрічі Зеленський був у флісовій кофті, як була продана на аукціоні.

Крім того, на аукціон були виставлені екскурсія Києвом у супроводі мера міста Віталія Кличка та глечик з півником, який подарували Джонсону, коли він гуляв Києвом.

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Запущено платформу United24 для збору допомоги Україні

Україна запустила фандрайзингову платформу United24 для збору коштів на відновлення країни після російської окупації та для допомоги нашим військовим та українцям.

Кошти розподіляються за трьома напрямками

оборона та розмінування

гуманітарна та медична допомога

відновлення України

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