Умер соратник Ющенко, бывший депутат Владимир Пак

Стало известно, что в минувший четверг, 6 января, умер украинский политик, бывший народный депутат, почетный председатель Киевского регионпотребсоюза и Киевского облпотребсоюза Владимир Петрович Пак. Ему было 87 лет.
О трагическом событии сообщает РБК-Украина со ссылкой на родственников Пака. Прощание с бывшим политиком состоится 10 января с 10:00 до 12:00 в прощальном зале клиники "Феофания" на ул. Академика Заболотного, 21.
Биография политика
Владимир Пак родился 17 июня 1934 года в селе Ланы-Соколовские, Львовская область. Получил образование во Львовском кооперативном техникуме и Львовском торгово-экономическом институте.
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Владимир Петрович был участником операции по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
На президентских выборах 2004–2005 годов был доверенным лицом кандидата на пост президента Украины Виктора Ющенко в ТИО №92. Потом избрался в Верховную Раду от блока Виктора Ющенко "Наша Украина", трижды избирался депутатом Киевского областного совета. Был членом комитета по вопросам строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и связи
Трагические события
- Напомним, 25 ноября скончался от осложнений после коронавирусной болезни бывший мэр Киева, депутат Киевсовета Александр Омельченко.
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