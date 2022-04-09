Украина прекращает торговать с РФ и отбирает имущество у "Сбербанка России"

Правительство Украины сделало необходимые шаги, чтобы прекратить торговые отношения с Россией. Это будет стоить экономике оккупантов, погруженной в проблемы из-за западных санкций, еще около 6 миллиардов долларов ежегодно.
Об этом сообщила первая вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко по время общенационального информационного телемарафона.
Что известно
Во время заседания правительства 9 апреля было принято решение о запрете российского импорта, что заблокирует ежегодные валютные поступления в РФ минимум на 6 млрд долларов. Эти намерения, которые созрели давно, теперь закреплены юридически, соответствующим решением Кабинета министров.
Также правительством принято решение о принудительном отчуждении имущества двух российских банков, которые оставались работать на территории Украины.
"Мы приняли решение об изъятии корпоративных прав финансовых учреждений, которые полностью или частично принадлежат резидентам России, речь идет о "Сбербанке России", о "Акционерном промышленном инвестиционном банке". Украина взимает часть финансовых активов в виде прав, средств, которые есть на счетах, облигаций, депозитных сертификатов. Следующий шаг – решение СНБО, но важный шаг правительство сделало уже сегодня", – отметила Свириденко.
Санкции против РФ
- 9 апреля стало известно, что правительство Каймановых островов заморозило активы россиян, против которых ввела санкции Великобритания. Это по приблизительным подсчетам более чем 7 млрд долл.
- Чуть ранее два самых богатых россиянина – Владимир Потанин (владеет пакетами акций ГМК "Норильский никель") и Леонид Михельсон (председатель совета директоров ведущего российского нефтехимического холдинга "Сибур") – впервые попали под санкции. Ограничение против них ввело правительство Канады.
- Стало известно, что в России верфи останавливают производство кораблей и судов из-за нехватки иностранных комплектующих. У страны-оккупанта сложилась критическая ситуация по выполнению существующих контрактов по строительству и обслуживанию военных кораблей.