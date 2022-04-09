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Україна припиняє торгувати з РФ та відбирає майно у "Сбербанку Росії"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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9 квітня, 22:59
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Кабінет міністрів ухвалив жорсткі рішення
Кабінет міністрів України вирішив проблему з роботою в нашій країні "Сбербанку Росії" / Колаж "Сьогодні"
Кабінет міністрів України вирішив проблему з роботою в нашій країні "Сбербанку Росії" / Колаж "Сьогодні"

Уряд України зробив необхідні кроки, щоб припинити торговельні відносини з Росією. Це коштуватиме економіці окупантів, зануреною в проблеми через західні санкції, ще близько 6 мільярдів доларів щороку.

Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час загальнонаціонального інформаційного телемарафону

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Що відомо

Під час засідання уряду 9 квітня було ухвалено рішення про заборону російського імпорту, що заблокує щорічні валютні надходження до РФ щонайменше на 6 млрд доларів. Ці наміри, які дозріли давно, тепер закріплені юридично відповідним рішенням Кабінету міністрів.

Також уряд ухвалив рішення про примусове відчуження майна двох російських банків, які залишалися працювати на території України.

"Ми ухвалили рішення про вилучення корпоративних прав фінансових установ, які повністю або частково належать резидентам Росії, йдеться про "Сбербанк Росії", про "Акціонерний промисловий інвестиційний банк". Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав, коштів, які є на рахунках , облігацій, депозитних сертифікатів. Наступний крок – рішення РНБО, але важливий крок уряд зробив вже сьогодні ", – наголосила Свириденко.

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Санкції проти РФ

  • 9 квітня стало відомо, що уряд Кайманових островів заморозив активи росіян, проти яких запровадила санкції Великобританія. Це за приблизними підрахунками понад 7 млрд дол.
  • Трохи раніше два найбагатші росіянини – Володимир Потанін (володіє пакетами акцій ГМК "Норільський нікель") та Леонід Міхельсон (голова ради директорів провідного російського нафтохімічного холдингу "Сібур") – вперше потрапили під санкції. Обмеження проти них запровадив уряд Канади.
  • Стало відомо, що в Росії верфі зупиняють виробництво кораблів та суден через брак іноземних комплектуючих. У країни-окупанта склалася критична ситуація щодо виконання існуючих контрактів щодо будівництва та обслуговування військових кораблів.

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